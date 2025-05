Bajban van az unió gazdasága, ám Ukrajnára mégis eurómilliókat költenének

A friss adatok gyenge kórképet adtak az EU-tagállamok gazdaságáról. Németország recessziótól szenved, az osztrák és a magyar gazdaság is zsugorodik, az eurozóna hátrányban van riválisaival szemben. Az Európai Unió azonban mégis, mintha csak Ukrajnának szeretne segíteni, saját magát pedig nem akarja kihúznia a csávából – erről ír a világgazdasag.hu. Továbbra is szenved az európai gazdaság, egyértelmű a recesszió.

A recesszió az EU több tagállamában is nehézségeket okoz

Messze még a recesszió vége

Az elmúlt napokban számos országban megjelentek a friss GDP-adatok, melyek finoman szólva sem adnak okot optimizmusra. Elmaradt a várt erőteljes évkezdet a magyar gazdaságban, a KSH adatai szerint 2025 első negyedévében a nyers adatok szerint stagnált, a kiigazított adatok szerint pedig 0,4 százalékkal csökkent a GDP. A tavalyi negyedik negyedévhez képest a kibocsátás 0,2 százalékkal mérséklődött. Ez arra is visszavezethető, hogy a magyar gazdaságra jelentős hatást gyakorló német is akadozik. Vagyis egyértelmű a recesszió.

Az unióban ugyan papíron van szándék a gazdasági helyzet javítására, az EU versenyképességének javítása azonban lassú folyamat, sőt, mintha el sem kezdődött volna. Ezt most nem könnyíti meg az sem, hogy Donald Trump vámháborúja az európai gazdaságban is növeli a bizonytalansági faktort. Az immár több mint három éve tartó orosz–ukrán háború viszont továbbra is jelentős figyelmet és forrást kap az Európai Unió részéről, annak ellenére, hogy az amerikai kormányzat Trump vezetésével egyértelműen letette a voksát a béke mellett. Hiába, kedden Ursula von der Leyen is felszólalt az Európai Néppárt (EPP) kongresszusán, ahol így fogalmazott:

Továbbra is ki kell állnunk Ukrajna mellett, több katonai és pénzügyi támogatást kell nyújtanunk, nagyobb nyomást kell gyakorolnunk Oroszországra és igen, egyértelmű utat kell mutatnunk Ukrajna számára az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz.

Ezen az úton az egyik legkedveltebb uniós fegyver az Oroszország ellen meghozott újabb és újabb szankciós csomagok. Az Oroszország elleni szankciók meghosszabbításának lehetősége júliusban kerül majd napirendre, és az Unió vezető diplomatái a hosszabbítás mellett kardoskodnak. A kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő, az észt Kaja Kallas úgy nyilatkozott, hogy az EU egy „B tervet” készít elő azért, hogy hogyan tartsák fenn az Oroszország elleni gazdasági szankciókat arra az esetre, ha a Trump-adminisztráció felhagyna az ukrajnai béketárgyalásokkal és Moszkvához próbálna közeledni.

Arra az esetre is van terv, ha Magyarország vétózna.

Magyarország kritikával illeti Brüsszelt, és várja a békét

A magyar kormány a napokban éles kritikával illette az Európai Uniót amiatt, hogy a gazdasági kilábalás helyett Kijev további támogatására, és az Ukrajna EU-tagságával kapcsolatos egyeztetésekre koncentrál. Orbán Viktor szerint az Európai Néppárt kongresszusán elhangzottakat úgy lehet tekinteni, hogy a párt a háború folytatása mellett foglalt állást, miközben Magyarország és Európa érdeke is a béke lenne.