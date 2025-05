Kiadták a riasztást! Nem ússzuk meg, durva időjárás készül lecsapni Szabolcs vármegyére!

Ahogy korábban beszámoltunk róla, figyelmeztetést adtak ki vasárnapra szinte az ország egész területére zivatarveszély miatt.

Kiadták a riasztást. Tuba Demecser fölött vasárnap délután

Forrás: MetKép - Viharok és érdekességek facebook oldal

Délután további nyugatról kelet felé haladó zivatarok kialakulására számíthatunk: kezdetben az ország északi felén, majd az idő előrehaladtával - várhatóan kisebb számossággal - délebbre is. Környezetükben viharos (~60-80 km/h, lokálisan esetleg erősebb) széllökés, jégeső (~1 cm) és intenzív csapadékhullás (~10-20 mm) is előfordulhat. A Nyugat-, illetve Közép-Dunántúlon egy-egy hevesebb zivatarcella is kialakulhat (jég: >2 cm; széllökés: >90 km/h; rövid idő alatt >20-25 mm csapadék). Az éjszaka folyamán kelet felé korlátozódik a zivatartevékenység, miközben gyengül - írta a met.hu.

Kint a riasztás

Úgy néz ki, nem ússzuk meg és érkezik a vihar. Riasztást adott ki a Hungaromet. Veszélyes időjárásra figyelmeztetnek: Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Kiadták a riasztást, érkeznek a zivatarok

Forrás: met.hu

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt javasolja, hogy ahol hevesebb zivatarok miatt van érvényben riasztás, az emberek fokozottan figyeljenek a fák, fasorok, állványzatok közelében. A ház környékéről minden olyan tárgyat, amelyet a szél felkaphat - kerti bútort, szerszámot, kisebb cserepes növényt - javasolt védett helyre vinni - olvasható az Mti-n.

Továbbá, ha villámlik, érdemes számolni, hogy mennyi idő telik el a villámlás és a dörgés között és ha ez kevesebb, mint 10 másodperc, akkor a vihar nagyon közel van, ilyenkor keressünk menedéket egy épületben. Kerüljük a kilátókat, villanyoszlopokat, ne álljunk fa alá és ne használjunk esernyőt, és akit erdőben ér a villámlás, keressen egy olyan helyet, ahol legalább 4-5 méterre van a fák törzsétől.

Azt kérik, lehetőleg senki ne parkoljon villanyvezetékek és fák alá, a fasorok mellett pedig kellő figyelemmel közlekedjen mindenki. Aki bajba jutott embert vagy leszakadt vezetéket lát, jelezze a 112-es segélyhívón.