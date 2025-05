Elő a fürdőruhákkal, megtudtuk, mikor nyitnak a nyíregyházi strandok!

– A levegőben már érezhető a nyár, így munkatársaink már megkezdték a felkészülést, hogy méltóképpen nyissuk meg az idén is a hivatalos strandszezont – jelentette be keddi sajtótájékoztatóján Matavovszky Dániel. A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója konkrét dátumokkal is szolgált: május 17-én, szombaton 11 órakor megnyitja kapuit a vendégek előtt a nyíregyházi Tófürdő.

Strandszezon: jövő hét végén nyit a Tófürdő

Illusztráció: KM-archív

Az előszezon időszakában a fürdő hétfőn és kedden zárva tart, míg szerdától vasárnapig 11 és 19 óra között várja a fürdőzni vágyókat. Pünkösdhétfőn – június 9-én – is tárt kapukkal várjuk mindazokat, akik csobbanni szeretnének, június 14-étől pedig már a hét minden napján, délelőtt kilenctől este nyolcig fogadja a vendégeket a Tófürdő.

Az árak a tavalyiakhoz képest változnak, de továbbra is él hétköznapokon az olcsóbb díjszabás, valamint a délutáni kedvezményes jegyvásárlás lehetősége

– hangsúlyozta Matavovszky Dániel.

Strandszezon: ekkor indul hivatalosan

A parkfürdő részleges nyitását a társaság május 24-ére, szombatra tervezi, amikor is a családi, a gyermek- és a tanmedence mellett az 50 méteres versenyuszodát is birtokba lehet venni.

Ezen a hétvégén gyereknap alkalmából a 10 év alattiaknak ingyenes a belépés, a gyermekek életkorát a lakcímkártyájuk felmutatásával kell a pénztáraknál igazolni, így azt kérjük, mindenképpen hozzák magukkal. Belépés az Aquarius Élményfürdő felől!

– figyelmeztetett a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója.

Nyíregyháza legnagyobb fürdőkomplexumának teljes nyitásáig június 14-éig kell várnunk

Fotó: Aquarius Élményfürdő

Nyíregyháza legnagyobb fürdőkomplexumának teljes nyitásáig június 14-éig kell várnunk – ekkor kezdődik a hivatalos nyári strandszezon! Innentől már nem váltható a szezonon kívül érvényes termáljegy, a kedvezményes nyugdíjas jegy, melyek hétfőn és csütörtökön érvényesek.

Az Aquarius Élmény- és Parkfürdő árai mérsékelten változnak, de a megszokott délutáni és kedvezményes családi belépőjegyek továbbra is elérhetők

– a jegyeket előzetesen a strand online felületén is megvásárolhatják a vendégek.

Az Aquarius Élményfürdő a nyári szezon kezdete előtt, május 21-én egy egészségnapnak ad otthont. A már megszokott életmód-tanácsadás és egészségügyi felmérések mellett a wellness masszások jótékony hatását is megtapasztalhatják az érdeklődők.

