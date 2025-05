Elkészítette már a kedvenc anyák napi sütijét? Adunk hozzá tippet

Évközben a nagymamák és az anyukék sütögetnek a konyhában, de anyák napján mi is meglephetjük őket a család kedvencével, akár azok közül a sütemények közül is választhatunk, amit anyukánktól vagy a mamitól tanultunk meg.

Sütemények: bármilyen finomság kerül is az asztalra anyák napján, a nagyi receptjei biztosan beválnak Fotó: mindmegette.hu

Anyák napja–édesesebb a meglepetés süteményekkel

Az édesanyák megérdemlik, hogy szeretettel készült finomságokkal is kifejezzük a hálánkat, ezzel egyetért a Mindmegette is. Azt írják, legyen akár egy mennyei sütemény, torta, vagy néhány ízletes keksz, nincs olyan édesanya, aki ne örülnek ezeknek. Néhány sütemény receptet is adnak anyák napjára, amelyek minden szülőnek megdobogtatja a szívét. A finom receptekből mi is választottunk kettőt. Az egyik a madártejszelet. Habkönnyű, krémes soktojásos sütemény, amit csak szeretni lehet. Nem készül el pillanatok alatt, de a mutatós süti elragadja az embert, még édesszájúnak sem kell lenni hozzá. A habcsókra emlékeztet, tetején csokiforgáccsal.

A madártejszelet elkészítéséhez a tojásfehérjét kemény habbá verjük a cukorral, majd két részletben hozzáadjuk a tojások sárgáját, és összedolgozzuk. Ezután apránként hozzáadjuk a sütőporral elkevert lisztet.

A jól eldolgozott masszát egy közepes méretű, sütőpapírral kibélelt tepsibe öntjük, és 180 fokra előmelegített sütőben kb. 25 perc alatt megsütjük.

Ameddig a tészta sül, elkészítjük a krémet. A pudingport a cukorral és egy kevés tejjel csomómentesre keverjük, majd fokozatosan hozzáadjuk a többi tejet. Sűrűre főzzük, és kihűtjük.

Mikor kihűlt a puding, beletesszük a vajat, és csomómentesre keverjük, majd a kihűlt piskótalapra rákenjük a kihűlt vaníliakrémet.

Hozzávalók: A tésztához 6 db tojás, 6 ek cukor, 6 ek liszt, 1 csomag sütőpor. A krémhez: 2 csomag vaníliás pudingpor, 8 ek cukor, 8 dl tej, 15 dkg vaj. A tetejére: 4 dl habtejszín, étcsokoládé.

Klasszikus Kata szelet

A Kata szelet egy igazi retrósüti, nincs olyan nagyi, aki ne készítette volna el a szintén habos-csokis tetejű édességet. Egyes helyeken Kati szeletnek nevezik. Eredetéről keveset tudunk, de valószínűleg a 20. században vált népszerűvé Magyarországon. Nevét talán egy családtag vagy egy híres cukrász után kapta, ahogyan sok más hasonló sütemény is. A háziasszonyok körében hamar közkedveltté vált, mivel egyszerre elegáns és viszonylag könnyen elkészíthető desszert.