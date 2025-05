Hónapokig állt kihasználatlanul, most már új üzemeltetője van Nyíregyháza egyik ikonikus éttermének

Tavaly ősz óta állt kihasználatlanul Nyíregyháza turisztikai ékszerdobozának, Sóstó egyik patinás étterme, az előző üzemeltető cég ugyanis csődöt jelentett, ám egy bátor vállalkozónak köszönhetően április végén újra megtelt élettel a Svájci Lak. Az új üzemeltetőt a Sóstógyógyfürdők Zrt. vezetője, Matavovszky Dániel kereste meg, és biztatta a feladat elvállalására. Végül egymás kezébe csaptak a felek, egy hosszú távú szerződést kötöttek, mely egyelőre csak a szezonális működtetésre szól.

A patinás Svájci Lak új üzemeltetőre talált

Fotó: nyiregyhaza.hu

A Svájci Lak új üzemeltetője új koncepciót szeretne megvalósítani

– A fine dining helyett a standard, ám természetesen kiváló minőségű ételekre helyezzük a hangsúlyt az előételek, a levesek, a főételek és a desszertek esetében, utóbbiak közül természetesen nem hiányozhat a palacsinta

– mondta portálunknak Kedves Mihály, a Svájci Lak földszinten található éttermének új üzemeltetője. Az emeleten található panzió egyébként a Sóstógyógyfürdők Zrt. működtetésében tovább üzemel.

A vállalkozó hozzátette, természetesen az „elsőszülött gyermeke”, a Nyíregyháza belvárosában működő Hello Kedves! étterme – ami korábban a Kedves Palacsintázó néven futott – nem zár be, így ott a street food és a palacsinta szerelmesei továbbra is megtalálhatják a kedvükre való ételeket.

Egyelőre 11-en dolgoznak nálam, de ettől a főszezonban reményeim szerint többen leszünk, így most diákmunkásokat is keresek

– fogalmazott portálunknak Kedves Mihály.

A sóstói étterem a május elsejei hosszú hétvégén jól ment, majd pár napra bezártak, pénteken nyitnak újra. Jelenleg a marketingesek is rengeteget dolgoznak, hiszen szeretnék kialakítani a Svájci Lak – Hello Kedves! étterem megfelelő arculatát, hogy a főszezonban már minden nap nyitva lehessenek.

A szászországi Melhouse János nevéhez fűződik Sóstógyógyfürdő egyik legérdekesebb épületének tervezése és építése. Létrehozását a gyógyfürdő népszerűsége és a Sóstó iránt növekvő érdeklődés indokolta. A hegyvidéki családi házakra emlékeztető épület mindig is vendégfogadási célokat szolgált, a város vezetősége is itt szállásolta el megbecsült vendégeit. Falai közt megfordult Blaha Lujza, Krúdy, Karinthy, Mesterházy és sok más művész és politikus. Az épület 1866 óta fogad vendégeket – írja az épületről a nyiregyhaza.hu.