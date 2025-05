Hullámvasúthoz hasonlította a felkészülést az érettségiző magyar szépségkirálynő

Mint ahogy arról portálunk is beszámolt, hétfőn a magyar nyelv és irodalommal országszerte, köztük Nyíregyházán is elkezdődtek az írásbeli érettségi vizsgák. Az iskolapadba Orosházán azonban egy szépségkirálynő is beült - írta meg a Székács József Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium egyik végzősének, Molnár Ramónának történetét a beol.hu, melyet a borsonline.hu is szemlézett.

Megkezdte az érettségi vizsgákat a magyar szépségkirálynő is

Molnár Ramóna, a csengődi lány, asztalitenisz versenyzőként érkezett Orosházára és döntött úgy, hogy középiskolai tanulmányait itt fejezi be. Sport, tanulás és az életét alapjaiban megváltoztató 2024-es karcagi esemény: Ramóna nyerte meg a Fásy Ádám nevével fémjelzett Magyarok Világszépe szépségversenyt, így lett a 18 éves csengődi lány, az orosházi gimnazista a világ legszebb lányainak egyike, magyar szépségkirálynő.

Érettségi 2025: a szépségkirálynő sokat tanult a vizsgákra

Az érettségire való felkészülés stresszes és megterhelő feladat. Egy hullámvasútra hasonlít: vannak napok, amikor magabiztosnak érzem magam, máskor pedig úgy érzem, sosem érek a végére. A legnagyobb kihívás a stressz kezelése, de igyekszem hinni abban, hogy a sok befektetett munka meghozza a gyümölcsét. Ez az időszak nemcsak a tanulásról szól, hanem arról is, hogy jobban megismerhetem önmagamat és a határaimat

- mondta Rami, aki bevallotta, a matematika érettségitől tart a legjobban.

Molnár Ramóna is elballagott, most az érettségi vizsgák vannak soron

