Szúnyogok terjesztik a halálos kórt, a szembe és a bőr alá is bejuthat a féreg

Hazánk egyes térségeiben akár 35 százalék is lehet ezzel a vérben kifejlődő parazitával fertőzött kutyák aránya. A neves állatgyógyszergyártó Elanco az idén már kilencedik alkalommal szervez ingyenes vizsgálatokat országszerte, ezzel ezer kutya szívféregszűrését támogatja május 5–10. között a szívférgesség napja alkalmából. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében két nyíregyházi hely fogadja a támogatott szűrővizsgálatra jelentkezőket: az egyik a Nyíregyházi Oktató Állatkórház, a másik pedig a Barzó Állatgyógyászati Centrum.

Szívférgesség: 2024-ben országos szinten a kutyák 7 százalékát érintette a betegség

Fotó: boehringer-ingelheim.com

Nem véletlen az országos szűrőkampány, ugyanis a szívférgesség az egyik legsúlyosabb, szúnyogok által terjesztett betegség, amely hazánkban is egyre nagyobb veszélyt jelent, elsősorban a kutyákra. A dirofilaria immitis nevű parazita fonálféreg szúnyogcsípéssel terjed, és sok esetben hosszú ideig észrevétlen marad, miközben komoly károkat okoz a négylábúak szívében és tüdejében. Az alattomos betegség korai felismerésével azonban megelőzhetők a súlyos szövődmények. Az Elanco a szűrésbe bevont állatvédő, illetve kutyaképző szervezetek révén is igyekszik felhívni a figyelmet a prevenció fontosságára. A kampány célja ugyanis, hogy minél több felelős kutyatartót ösztönözzenek arra, hogy elvégeztessék kedvenceik szűrővizsgálatát, ezzel is hozzájárulva a betegség korai felismeréséhez.

Szívférgesség: a hangsúly a megelőzésen van

A Nyíregyházi Oktató Állatkórház klinikus állatorvosa, dr. Hauberger Péter az intézet honlapján úgy fogalmaz a kórról:

A betegség sajnos emberre is átterjedhet, ezért közegészségügyi szerepe jelentős. A bőrférgek megjelenhetnek az emberen a bőr alatt granulómák formájában, de akár a szemben is.

A bőr- és szívféreg fajok a Dirofilaria nemzetségbe tartozó fonálférgek. A fertőzött kutyából a szúnyog csípésével lárvát vesz fel. A lárva fejlődik a szúnyog testén belül is, majd a fejlettebb lárvát szúrásával egy másik kutya vérébe juttathatja. A lárvák a vérkeringésbe kerülnek, majd a bőrféreg esetén a bőr alatti kötőszövetben, a szívféreg esetén a szívben felnőtt férgek alakulnak ki, melyek szaporodnak és tüneteket mutatnak. A szívférgek a kutyákban szív és keringési rendellenességet, a bőrférgek pedig test szerte csomókat, duzzanatokat okoznak. A férgek fejlődési ideje hosszú, akár évek is lehetnek, ezért sokszor jelenlétük nem jelent még tünetekben megnyilvánuló betegséget. Kimutatása csak laboratóriumi vizsgálati lehetőségekkel lehetséges, bár nagyszámú szívféreg a szív ultrahangos vizsgálata során is észrevehető. A lárvákat vérből lehet kimutatni, a kifejlett férgeket pedig gyorsteszttel vagy DNS állományuk kimutatásával (PCR) lehet diagnosztizálni.

A betegséget sajnos nagyon nehéz kezelni, mert az elpusztult szívférgek a vérkeringésbe jutva életveszélyes állapotot okozhatnak, ezért a hangsúly a megelőzésen van. Számos készítmény van forgalomban, amelyek a szúnyogok távoltartásával, a lárvák elpusztításával segítenek a betegség vagy a tünetek kialakulásának elkerülésében.