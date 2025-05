Megmagyarázhatatlan és kísérteties jelenségek egy elhagyatott laktanyában: szellemek márpedig léteznek?

Elsuhanó árnyak és furcsa hangok

Fotó: Vaskó Tamás

– Sok épületet lebontottak, a többi nagy része pedig az enyészeté lett. A parancsnoki épületet ma már csak szellemkastélyként emlegetik, hiszen van egy 50 méter magas tornya, ami igazán tiszteletet parancsoló látvány, de az omladozó falak, kitört ablakok, lyuka tetőszerkezetek, enyészeté lett helyiségek félelmetesek és egyben borzongással teliek is. Amikor ott jártunk, folyton az az érzés volt bennem, hogy valakik figyelnek, követnek, még elsuhanó árnyakat is láttam. Nagyon ijesztő volt – mesélte az élményeit Vaskó Tamás, és elmesélte a hajmáskéri incidens titkát, avagy a „Fekete- barátok legendáját”.

A történet szerint 1975 májusának egyik estéjén a hajmáskéri szovjet tüzérlaktanya fegyverraktárának két őrszolgálatos kiskatonájának nyoma veszett.

Mivel a raktárban titkos távközlési eszközöket is tároltak, azonnal riasztották az őrséget.

Kis idő elteltével az egyik őrt meg is találták egy bokor tövében. Reszketett a félelemtől, és azt kiáltozta, hogy a társát elvitték a „fekete barátok”.

A kiskatonát azonnal a tábori kórházba szállították, majd fél év múlva leszerelték, és hazaküldték. Mentális állapota a családja szerint nem jött rendbe többé.

– A másik őr sohasem került elő. Az esetről, erről a bizarr harmadik típusú találkozással és emberrablással több hazai, és külföldi forrás is foglalkozott. A hatalmas területen fekvő katonai bázis, és a köztudottan titkolózó szovjet állam különleges táptalajt ad a hasonló elbeszéléseknek, így ott jártamkor, az egykori szovjet titkok málladozó romjai között lépkedve elgondolkodtam, hogy itt bizony a hidegháború zűrzavaros időszakában bármi megtörténhetett – borzongott bele újra az urbex fotós, és hozzátette: folyamatosak voltak a rejtélyes neszek és furcsa érzéseket tapasztalt magán is végig, amíg ott tartózkodott. A hajmáskéri tüzérlaktanya érdekes helyszín lehet azoknak, aki szívesen megnéznék egy letűnt kor hátramaradt és omladozó bizonyítékát, mely még ma is sok titkot rejt.