Botrány egy erdő körül: valóban védett fákat vágtak ki Szabolcsban?

A cél az erdőterület természetességének hosszú távú megőrzése

A WWF vádjai között szerepelt a beavatkozással az élővilágnak okozott kár is, ám a Nyírerdő szerint e szempontól is a szakmai elvek szerint jártak el. – Az erdő felújításáig és újbóli záródása után ismét lehetőség van a flóra- és faunaelemeknek visszakerülni a szomszédos területekről. Mivel az erdőfelújítás természetközeli módon, talaj-előkészítés nélkül fog megtörténni, a hatás jóval kisebb lesz, és a természeti értékek magmaradása jobban biztosított. A fő cél az erdőterület természetességének hosszú távú megőrzése, a fenntarthatóság három fő pillérének – ökológiai, gazdasági és társadalmi – együttes érvényesítése – hangsúlyozta a társaság. A két szervezet közötti nyilvános vita feltehetőleg lezárult – legalábbis a Nyírerdő részéről. Ezt világosan ki is fejtették a napokban megjelent nyílt levelükben. A szakmai javaslatokra és megoldáskeresésre azonban nyitott a társaság – olvasható a levélben. Ám mint azt szerkesztőségünknek írták, a WWF részéről a cikk megjelenését megelőzően és azóta sem érkezett a Nyírerdő Zrt.-hez a szakmai álláspontokat és tényeket tisztázó megkeresés, kizárólag a sajtóból értesültek a szervezet véleményéről.