Vizsgadrukk – pokoli játszma egy hétfejű sárkánnyal

– A mai napig nem találkoztam hasonlóval, az arca sem rezdült, amikor szóbeli vizsgázott az egyik egyetemi csoporttársam. Mindenki az ujjait tördelte, feszült volt, de rajta sosem lehetett látni a stressz nyomát. Nem tudtuk, hogyan csinálta, hogyan tudott utánozhatatlan hidegvérrel vizsgázni. Kérdeztük is tőle a félévek végén, aztán magunktól is rájöttünk: van, akinek ilyen az alaptermészete – számtalan történetbe futunk bele az interneten, ha rákeresünk a vizsgadrukk kifejezésre. A téma aktuális, hiszen a napokban több tízezer diák ad számot tudásáról az érettségi vizsgákon. Nekik szánjuk a szakpszichológus tanácsait.

Vizsgadrukk: sokezer diákot érint Fotó: Shutterstock

Vizsgadrukk: más és más helyzetekben vizsgázunk

A vizsgadrukk az az érzés, amivel előbb-utóbb mindenki találkozik az élete során, a vele járó stresszt le lehet küzdeni, erről beszélgettünk Török Tímeával, klinikai szakpszichológussal.

– Különféle helyzetek okozhatnak teljesítményszorongást. Leggyakrabban a vizsgadrukkot akkor éljük át, amikor valamilyen fontos megmérettetés előtt állunk

– mondta a szakember. – Én azt gondolom, hogy sokunkban idéződik fel az érettségivizsga emléke és talán egy kicsit összeugrik a gyomrunk is, amikor ezeken a májusi napokon meglátjuk a fiatalokat fekete-fehér ünneplőben. Különös nehéz nekik ezt az időszakot megélniük és a vizsgahelyzettel igazán most találkoznak először életükben. Amikor vizsgadrukkról beszélünk több szituáció is eszünkbe jut. Vannak a tanulással kapcsolatos (szóbeli, írásbeli) vizsgák, és teljesen mások azok a helyzetek, amelyek során egy-egy készségen alapuló képességünkről adunk számot, pl. egy jogosítvány megszerzésénél vagy egy sportversenyen. Másképp veszik igénybe a szervezetünket és másképp is készülünk fel rájuk – hozott példákat vizsgadrukkal járó helyzetekre a szakpszichológus. Majd azzal folytattuk a podcastbeszélgetést, hogy különbözőek vagyunk abból a szempontból is, mennyire izgulunk egy-egy megmérettetés vagy szereplés során.

– A stressznek többféle fajtáját ismerjük. Van az úgynevezett eustressz, ami egy jó stressz, mi felturbózza a teljesítményünket, mozgósítja a megszerzett tudást, sőt, akár a mélyebben lévő ismeretek is előjönnek hatására. Tulajdonképpen egy kevéske stresszre szükség is van a vizsgákon, ugyanakkor amikor ez a felfokozottságérzés átfordul úgynevezett distresszbe, az blokkolhatja a teljesítményt, meggátolja, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból – mondta Török Tímea. Kitértünk arra a fontos kérdésre is, mitől félünk, mitől izgulunk vizsgán? Nem akarunk kudarcot vallani mások előtt?