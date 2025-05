Brutális vonatbaleset, felismerhetetlenségig összeroncsolódott a traktor

Reggel kilenc órakor ütött az óra

A diákok az első napon magyar nyelv és irodalomból adtak számot a tudásukról. Reggel pontban kilenc órakor elkezdődött a 2025-ös magyar érettségi a vármegyei iskolákban is. A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban jártunk reggel, most pedig értékelték a feladatokat, mutatjuk a tételsor megoldókulcsát is. A magyar érettségi feladatsort nem ítélték nagyon nehéznek a diákok és a szaktanár sem.