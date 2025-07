A katonazenekar húzta, míg peregtek a képkockák. Nagy esemény volt az akkoriban Nyíregyházán, ugyanis Száz éve, 1925. július 18-án nyílt meg az első kertmozi a városban. Nyíregyháza első mozija, az Apolló Villanyszínház 1908. március 14-én tartotta meg első vetítését az Otthon Szálloda nagytermében, azonban még abban az évben új épületet emeltek a mai Mártírok tere 9. sz. alatt lévő toronyház szomszédságában. Itt az első vetítést 1908. november 7-én rendezték meg. Az első világháború évei alatt az Apolló mellett több más mozi is megnyitotta kapuit Nyíregyházán. Elsőként 1916-ban a városi tulajdonban lévő Városi Mozgó Színház kapott engedélyt, a vetítéseket pedig a városi színházban tartották. Később Városi mozi, illetve Hungária néven vált ismertté. Egy évvel később, 1917-ben alapították meg az akkor Vay Ádám nevét viselő Dózsa György utcán a Diadal Mozgó nevű mozit, ami elsősorban háborús filmeket, híradókat, dokumentumfilmeket vetített. Ez a mozi 1934-től Uránia néven működött tovább.

Katonazenekar húzta, míg pergett a film a kertmoziban, a színház udvarán, fotó: magánarchívum

A katonazenekar húzta, később pedig a cigányprímás

Az első világháború után, 1925 júliusában valóságos szenzációként jelentették be, hogy a súlyos gazdasági viszonyok között is mind jobban fejlődő város kulturális életében új színfoltként jelenik meg a kertmozi. A régóta tervbe vett „kerti mozgó” felállítását a Városi Üzemi Részvénytársaság koordinálta. A városi színház udvarán, az épület mögött alakították ki a kertmozit, ami a főépület hossztengelyére kereszt irányban feküdt. A vetítővászon a Színház utcai frontra, míg a modern, tűzbiztos, szigetelőkkel ellátott gépház – amelyből vetítőlámpa mutatta be a szebbnél-szebb filmalkotásokat – a tűzoltó-laktanya felőli részre került. A kettő közötti részben helyezkedett el a hatalmas nézőtér, amely 450 főt volt képes befogadni. A nézőtér hátsó és oldalrészein állították fel modern és ízléses elrendezésben a kényelmes 26 nagyobb és kisebb páholyt, a nézőtér elején és középső részén pedig a kényelmes zsöllyék és fotelek, valamint a lócák kaptak helyet. A nézőteret növényzettel és virágokkal díszítették. Az előadások alatt állandóan katonazenekar szórakoztatta a közönséget. Külön kerti büfét is felállítottak, ahol viszonylag olcsón lehetett hozzájutni Lengyel Nándor kitűnő cukrásztermékeihez. A szervezők gondoltak a rossz időre is – ebben az esetben a közönség azonnal bevonulhatott a színház épületébe, ahol rögtön folytatódott az előadás a bent lévő vetítőgéppel. Ritka újítás volt a kertmozgóban, hogy az előadások alatt is szabad volt dohányozni.