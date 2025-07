„A sírás fojtogatott" - elhunyt az anyuka, így fogott össze Nyíregyháza a családért!

Sziasztok! Tartozom nektek egy beszámolóval, amit most szeretnék megosztani - írta. - Egy hete indítottam gyűjtést egy családnak, ahol sajnos elhunyt az édesanya. Évek óta szervezek hasonló segítségnyújtásokat bajba került családoknak. Sokan ismertek már, sokan csak "a Mikulásként" tartotok számon.

Két napon keresztül jártam be személyautóval a felajánlásokért, és telepakoltátok a kocsimat. De ami vasárnap a Tesco parkolóban fogadott, az szavakkal nehezen leírható. Bevallom, a sírás fojtogatott.



Rengeteg ember várt rám, telepakolt autókkal, sok-sok hasznos és szép adománnyal. A kocsim kicsinek bizonyult, ezért szóltam a fiamnak, hogy jöjjön egy másik autóval.

Ti, akik ott voltatok, hihetetlen szeretetet sugároztatok. Amit akkor éreztem, miközben az elhunyt anyukára gondoltam, azt nem lehet szavakba önteni.

Érkezett rengeteg ruha, cipő, tartós élelmiszer, tisztítószer, játék, ágy, autósülés – felsorolni is lehetetlen. Az önkénteskedésem évei alatt még sosem hatódtam meg ennyire.

Volt, aki felajánlotta, hogy a kisfiúnak megvásárolja az első osztályos tanszereket és felszereléseket. Kaptunk alkalmi ruhát, inget, cipőt is az évnyitóra.

A képek mindent elmondanak, amit szavakkal nem lehet. Ahogy már korábban is említettem: az apuka és a nagymama is tagja a csoportnak, és végig nyomon követték a szervezést. Nem írok neveket, hogy kik segítettek, mert mindenki tudja magáról.



Szeretném újra megköszönni a segítségeteket, a rugalmasságot az átadások során, és azt a rengeteg hasznos dolgot, amit a családnak adtatok.

A tegnapi nappal a gyűjtést lezártam. Külön köszönet a Retro Jeans & Hooded Staff Nyíregyháza üzletnek, ahol szintén be lehetett adni az adományokat.

Hálás vagyok a családomnak is, akik szintén részt vettek a segítségnyújtásban. Az adományokért vasárnap jön hozzánk az apuka – minden nap este 19 óráig dolgozik –, és a fotókat mindenkinek el fogom küldeni.



Kedves Tomi (az apukát így hívják), ha szeretnél, nyugodtan írj a posztom alá. Mégegyszer: köszönöm mindenkinek a hatalmas összefogást!