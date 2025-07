Albérletet keres? Kisgyerekkel vagy kutyával költözne? Kösse fel a felkötnivalóját, mutatjuk a lehetőségeket!

Nagyon nehezen találnak albérletet a kisgyermekes családok

Illusztráció: Shutterstock

Sok külföldi fiatal tanul és dolgozik a városban, az ingatlanértékesítő tapasztalatai szerint azonban csak kevesen adnak ki nekik albérletet. Ennek több oka is van: tartanak a kulturális különbségekből fakadó esetleges problémáktól, attól, mit szólnak hozzá a szomszédok, illetve nem találják a közös nyelvet, ami megnehezíti az ügyintézést és a kapcsolattartást.

Sok minden befolyásolja az árakat

Kíváncsiak voltunk arra, hogyan alakulnak jelenleg az albérletárak Nyíregyházán.

– Ez széles skálán mozog és sok mindentől függ. Minél közelebb van egy kiadó ingatlan a belvároshoz, annál drágább, de a lakás vagy ház állapota is befolyásolja a bérleti díj nagyságát. Van most például az evangélikus nagytemplom mellett egy nappali plusz két hálószobás, gyönyörű szép ingatlan havonta 250 ezer forintért. Nem enged az árból a tulaj, mert ő maga is sokat költött rá, emellett nagyon megválogatja a bérlőjét is, de szíve joga, hiszen az ingatlan az övé, így ő dönti el, ki lakhat benne. Természetesen vannak olcsóbb, 150 ezer forint alatti albérletek is, amiket nyilván a kevésbé tehetősek keresnek és amik pillanatok alatt el is kelnek. Az ilyen lakások iránt nagy az érdeklődés, ezért a tulajnak lehetősége van arra, hogy a számára legszimpatikusabb, legmegbízhatóbbnak tűnő bérlőt válassza. Kifejezetten nagy a kereslet a bútorozatlan, üres albérletek iránt, és ha van, akkor rögtön ki is veszik. A hirdetésekben leggyakrabban 150 ezer forint feletti bérleti díj szerepel, de 200 ezer forint fölé csak azok mennek, akik kimagaslóan szép lakást adnak ki. De van a belvárosban havi félmillió forintért kivehető ingatlan is számos szigorú feltétellel, ami az ár mellett még inkább leszűkíti az érdeklődők körét – magyarázta Mandula Dóra.