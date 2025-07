Anna-bál: budapesti győztes, kisvárdai a könyv írója

Az idei füredi Anna-bál a hagyományos programok mellett újdonságokkal is várta a látogatókat. Balatonfüred újra megtelt élettel, a 200. Anna-bálra rekordszámú, 760 vendéget vártak. Köztük volt a 194. Anna-bál szépe, a kisvárdai származású Purgel Réka is, aki társszerzőként könyvet írt a jubileumi Anna-bál apropóján.

Anna-bál 2025, Szabó Laura fejére került a korona Fotó: balatonfured.hu

Anna-bál: könyv készült a jubileum alkalmából

A vendégek között volt a 194. Anna-bál szépe, a kisvárdai származású Purgel Réka is, aki társszerzőként könyvet írt a jubileumi Anna-bál apropóján. Ezúttal Szabó Laura lett a bál szépe:

– Édesanyám ruhájában vagyok, amit apukámtól kapott húsz évvel ezelőtt. Nem volt kérdés, hogy ezt viselem életem első bálján. Nagyon meglepett és boldog vagyok – nyilatkozta a balatonfured.hu-nak a bál szépének választott Szabó Laura, aki szeptembertől az orvostudományi egyetem diákja lesz.

Balatonfüred lázban égett: a bál szépe az aranyalma mellett egy modernizált Viktória-mintás herendi vázát, udvarhölgyei Rothschild- és Apponyi-mintásat kaptak ajándékba.

A 200. Anna-bálon minden korábbinál több, közel nyolcszáz vendég vett részt, köztük 35 elsőbálozó füredi lány.

Ismert közéleti szereplők is megfordultak az eseményen. Itt volt Epres Panni modell, Lipcsei Betta modell, szépségkirálynő, Krausz Gábor séf és párja Mikes Anna versenytáncos, Zoób Kati divattervező, valamint Miklósa Erika opera-énekesnő és Törőcsik Franciska színművész, ők ketten fel is léptek a bálon.