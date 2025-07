Anna-bál szépeként rúghatott labdába Kisvárdán

Azt a kétszázát! Az idei rendezvény egészen különleges lesz, hiszen kétszáz éve volt az első, tehát a jubileum méginkább emeli az Anna-bál rangját, presztízsét. A legenda szerint 1825. július 26-án a balatonfüredi Horváth-házban Szentgyörgyi Horváth Fülöp János leányának, Krisztina „Anna” tiszteletére hívta meg a vendégeit. Aligha gondolta bárki is, hogy mára mivé növi ki magát az a bál, melynek nyitányán Krisztina „Anna” megismerkedett a későbbi férjével, Kiss Ernővel, aki majdan a szabadságharc altábornagyaként a tizenhárom aradi vértanú egyike volt. A Balatonfüred központjában álló épület az akkori társasági élet központja és szellemi alkotóműhely is volt: ott gyűltek össze a század elején kibontakozó reformkor nagyjai, többek között járt ott Kossuth Lajos, Széchenyi István és Wesselényi Miklós is. Hat évvel ezelőtt írtuk meg, hogy a kisvárdai Purgel Réka lett az Anna-bál szépe.

Anna-bál szépe volt hat éve Purgel Réka Fotó: Karczag Dániel



Anna-bál: Purgel Rékának örök élmény

Az akkor 23 esztendős hölgyet az édesapja kísérte el a 194. Anna-bálra, melynek csúcspontjaként az Anna Grand Hotelben kihirdették: ő lett a bál szépe.

– Nagyon különös számomra maga a tény is, hogy már hat év távlatából mesélhetek az első bálos emlékeimről - mosolygott Réka az élmény felidézése közben. – Továbbra is úgy él bennem, mintha tegnap lett volna, nagyon szép és örök emlék marad! Izgalmas várakozás, boldogság, készülődés és egy rendkívüli kíváncsiság a báli miliő megtapasztalására, feledhetetlen öröm – ezekkel a kulcsszavakkal őrzöm azt a napot az emlékezetemben.

Szinte meseszerű volt mindaz, ami 2019 júliusában vele történt.

– Akkoriban az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán fejeztem be a tanulmányaimat. Épp erről a témáról szakdolgoztam, mégpedig azért, mert izgalmasnak találtam a bál problematikáját a történeti viszonylatban: hogyan lett egy fürdőszezoni lokális bálból országos hírű presztízsesemény, amely azóta hungarikum is lett. Úgy gondoltam, hogy ha már megírtam a tudományos megközelítést, nagyon szerettem volna személyesen is megtapasztalni a bálozás élményét. A szüleimnek nagyon hálás vagyok, hogy lehetőséget biztosítottak erre. Csodás érzés volt édesapámmal együtt bevonulni, csárdást táncolni az élő népzenére az árkádok alatt! Természetesen a helyi ismerőseim, barátaim biztattak a báli részvételre, közülük az egykori, 1977-es Anna-bál szépe, Horváth Éva segített a felkészülésben, Marits Jánosné Magdolna pedig bevezetett a báli társaságba. Örökké hálás leszek a támogatásukért.