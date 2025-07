Ötemeletes csúszdatorony, őslények a Jurassic parkból – ami nincs a kisvárdai strandon, az nem is létezik! (fotók, videó)

A honlapon olvasható és a bejárattal szemközt kifüggesztett tábla szerint

a felnőtt fürdő alapjegy 4990 forint (16 órától 3890 forint),

a gyermek, diák, senior fürdő alapjegy 4500 forint (16 órától 3500 forint),

1 éves korig a belépés ingyenes,

2-3 éves korig 1000 forint.

A kisvárdai Aquacinema Gyógyfürdő és Élménypark komplex belépőket is kínál, amivel a strand mellett a csúszdát is használhatják a vendégek, illetve önmagában is váltható csúszdajegy: