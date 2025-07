Minőségibb lesz az áramellátás Szabolcsban

A zavartalan áramellátás biztosítása az Opus Titász fő feladata. A növekvő villamosenergia-igények és az egyre nagyobb részarányt képviselő időjárásfüggő termelői kapacitások hatékony összekapcsolása érdekében folyamatosan fejlesztik a villamosenergia-hálózatot. Ennek érdekében pályázati támogatással négy újabb hálózati integrált energiatárolót helyeztek üzembe az ellátási területükön. A csaknem 4 milliárd forintos fejlesztés lehetővé teszi, hogy a hálózat még több megújuló alapú energiatermelésből származó villamosenergiát tudjon fogadni és hosszútávon hozzájáruljon az energiaellátás minőségének növeléséhez.

Péli Balázs, az Opus Titász áramhálózati vezérigazgató-helyettes mutatta be az energiatárolókat, amelyeket Rakamazon, Csengerben, Aranyosapátiban és Rakamazon helyeztek üzembe, ezek minőségibbé teszik az áramellátást, kiegyenlítik a feszültségingadozást

Fotó: Sipeki Péter

Áramellátás: négy szabolcsi településen építettek tárolót

– A mostani, hálózatba integrált villamosenergia-tárolók telepítése a kis- és középfeszültségű elosztóhálózatokra kapcsolódó, időjárásfüggő, megújuló alapú energiatermelés-felhasználás hatékonyságnövelése érdekében történt – mondta a keddi, nyíregyházi sajtótájékoztatón Péli Balázs. Az áramhálózati vezérigazgató-helyettes egy rövid videóban be is mutatta, milyenek ezek a tárolókonténerek, melyekből egyet egyet telepítettek a projekt keretében Rakamazra, Aranyosapátiba, Csengerbe és Nyírlugosra. Egy-egy tároló egyenként legalább két középfeszültségű hálózatra csatlakoztatható, ezzel is növelve az áramellátás kiegyenlítésben játszott szerepét, az 1 MWh kapacitás nagyságrendileg 160 háztartást lenne képes ellátni egy órán keresztül – érzékeltette Péli Balázs

Rámutatott arra is, hogy a megújuló energiaforrások jelentős részénél a megtermelt energia mennyisége az időjárás függvénye, a fogyasztás viszont követhet ettől teljesen eltérő mintát is, ami a teljes villamos hálózatot instabillá teheti.

Az itt tárolt megújuló energia kereskedelmi célokat nem szolgálhat

– A villamosenergia tárolásával a termelésnek nem kell folyamatosan a fogyasztáshoz alkalmazkodnia, és nem kell a megújuló energia termelőket sem leszabályozni.

A kiegyensúlyozatlan fogyasztás/termelés egyensúlyba hozásával az energiatárolók jótékony hatással vannak a hálózaton fellépő feszültségproblémákra.

Így tehát a telepített tárolók térségében tovább stabilizálódott a közép- és kisfeszültségű hálózat energiaforgalma, ennek köszönhetően jelentősen csökkentek a hálózati feszültségproblémák is. Ugyanakkor ezen integrált tárolók nem használhatók energiakereskedelemre, csak a hálózati minőségi feszültségszabályozásra – hangsúlyozta az Opus Titász áramhálózati vezérigazgató-helyettese.