Egyre nő a feszültség a városlakókban a gyakori feszültségkimaradások miatt

A tiszalöki lakosok panaszát felkarolva, levélben kért tájékoztatást az illetékestől a városvezetés a település területén tapasztalható gyakori áramkimaradásokkal kapcsolatban. Mihalik Gábor területgazda válaszában rámutatott a zárlatok lehetséges okaira, valamint hangsúlyozta, mindent megtesznek a probléma megoldása, az áramkimaradások megszüntetése érdekében.

A hálózatot túlságosan megközelítő fák is okozhatnak áramkimaradást

Fotó: Illusztráció: Bordás Béla

Áramkimaradás: nem könnyű lokalizálni

A szakember is elmondta: több lakossági panasz is érkezett a társaságukhoz rövid idejű feszültségkimaradásokkal kapcsolatban. Tudnak a problémáról, és folyamatosan dolgoznak a hiba behatárolásán és elhárításán.

„Ezek a problémák a 22 kV-os (nagyfeszültségű) hálózaton jelentkeznek, azonban a pontos helymeghatározásuk nehézséget okoz, mivel a zárlatok jellemzően múló, rövid ideig fennálló hibák formájában fordulnak elő. Az ilyen jellegű hibák hátterében többféle ok is állhat, például törött szigetelők, madarak okozta zárlatok, a hálózatot túlságosan megközelítő fák, sok esetben a szabálytalan mezőgazdasági öntözések is. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a problémát a lehető leghamarabb elhárítsuk, és biztosítani tudjuk az üzembiztos villamosenergia-szolgáltatást” – reagált Mihalik Gábor területgazda.