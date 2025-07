Lassan az aratás végéhez érnek a gazdák, Abapuszta határában jártunk (fotók, videók)

Az utóbbi időszakban lehullott esők miatt megcsúszott a búza aratásával Rajtik Mihály Abapuszta határában, de a héten előreláthatóan minden gond nélkül sikerül a végére érnie a munkálatoknak.

Aratás Abapuszta határában Fotók: Sipeki Péter

A gazda elmondta, a termés közepes minőségű. Az eső nem rontott rajta, még időben le fogja tudni aratni a gabonafélét.

Hírportálunk legutóbb július közepén foglalkozott a témával. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei igazgatóságának adataiból az látszik, hogy a tavaszi fagyok és a kevés csapadék miatt az idei év szerény termést fog adni.

Az őszi búzából 28.461 hektár területet fognak learatni a termelők. A vármegyében a gazdák (a termésbecslés szerint) átlagosan 4 – 6 tonna/hektár termést várnak. Az aratás érdemben is elkezdődött, eddig 2.448 hektárt, a vetésterület kevesebb mint 10 százalékát vágták le. A minőség közepes. Az árakat átvételi helytől, minőségtől függően (takarmány – malmi) 75 - 80 ezer forint/tonna, ismertette az adatokat a kamara.

A tritikálé vármegyénk legfontosabb abraktakarmánya. Vetési ideje azonos a búzáéval. A vetésterülete 8.833 hektár, mintegy 500 hektárral kevesebb a tavalyinál. Betakarítása érdemben is megkezdődött. A május eleji időjárás kedvezett a kultúrának, de így is szerényebb, átlagosan 2,9 – 4,4 tonna/hektár hozammal számolhatunk. A betakarított 565 hektárról 3,69 tonna/hektáros hozamot realizáltak, ami a becslés középértékével (3,64 tonna/hektár) egybecseng. Átvételi ára 67-70 ezer forint/tonna.

A tavaszi árpa vetésterülete ebben az évben sem emelkedett kétszáz hektár fölé (195 hektár). A terméskilátások mintegy 30 százalékkal szerényebbek a tavalyi évhez képest, hektáronként átlagosan 2,5 -3,8 tonna/hektár közötti hozamra számítanak a gazdák. Az aratás itt is megkezdődött, az előrehaladás 43 százalék. A betakarított 84 hektáron 3,54 tonna/hektáros hozamot realizáltak. Korábbi cikkünket itt olvashatják el.