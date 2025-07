Naná, hogy szabolcsi lett az év magyar pálinkája – erre a fiatal főzdére büszke most az egész vármegye

Vásárosnamény újabb rangos díjjal gazdagodott: a 2025-ös Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny fődíját, „Az év pálinkája” címet a helyi Numen Pálinkafőzde nyerte el a kiváló minőségű Szabolcsi Almapálinka termékével, amely mostantól hivatalosan is Magyarország eddigi legjobb pálinkáinak sorát gyarapítja. A kimagasló eredmény világgá kiáltásának szándékával sajtótájékoztatót tartottak a híressé vált naményi pálinkafőzdében, Bereg szívében.

Bereg egyik felvirágoztatója: Kiss B. Zoltán

Fotó: Bodnárné Varga Éva

Bereg presztízsét növeli a Numen

Kiss B. Máté, a cég tulajdonos-ügyvezetője nagyon bízott benne, hogy az 2021-ben létesített üzem előbb-utóbb a csúcsra jut. – Azzal a vízióval indultunk közel öt évvel ezelőtt, hogy szerettünk volna helyben termelt mezőgazdasági alapanyagokat helyben, a helyi emberek segítségével feldolgozni. Kiemelten hittünk a helyi gyümölcsökben és a helyi kollégák szaktudásában, igyekeztünk ezt a XXI. századi modern technológiával és egy némi innovációval ötvözni.

Ami az almát mint pálinka-alapanyagot illeti, korábban kicsit alulértékelt gyümölcs volt. Több elismerést elért szilvapálinkát is főzünk, viszont úgy gondoljuk, hogy a saját termesztésű Fuji almánk tavaly kiemelkedően jó minőségű lett, aminek eredményeként most az ebből főzött szabolcsi alma lett Magyarország legjobb pálinkája.

– A termékpalettánkon összesen 14 pálinkánk és 3 likőrünk van a frissen préselt gyümölcslevek mellett. Büszkék vagyunk a szőlőpálinkánkra is, amely Champion-díjat nyert a Brillantén az idén és tavaly is. Ezek a díjak inspirálólag hatnak ránk, szeretnénk minden egyes megmérettetésen jól szerepelni. Ebben az évben is lesznek új pálinkáink és likőrjeink - vetítette előre a Numen-tarsolyban lévő innovációit Kiss B. Máté, aki a Kossuth Rádiónak is nyilatkozva a minőségi szakmai környezetről hozzátette: A térség nagy tradíciókra tekint vissza a gyümölcstermesztés és a gyümölcsfeldolgozás tekintetében, így az üzem szakmai háttere adott. A főzőmestereink és az üzemvezetőnk elkötelezettek, több tíz éve dolgoznak a szakmában. Úgy gondoljuk, hogy jó kezekben vannak a helyi zamatos gyümölcsök.