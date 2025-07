A Búza téri piac ikonikus házaspárja már nem árulja, hanem veszi a tojást

Hová tűnt „Tojásos Ildikó”? Aki nem volt beavatva, hiába kereste, nem találta. A Búza téri piac egy ideje nélkülük üzemel. Tavaly döntötte el a Kiss házaspár, hogy a nyugdíjjal meghúznak egy határt a közös életükben, és onnantól kezdve a kiérdemelt pihenés és az unokázás tölti ki majd a mindennapjaikat. Nem kell hajnalban kelni és készülni a piaci napokra, mint ahogy azt tették évtizedeken át. Szombaton volt napra pontosan 46 esztendeje, hogy egybekelt Kiss János és Kiss Jánosné.

Búza téri piac: évtizedeken át árusított ott Kiss János és Kiss Jánosné Fotó: Ladányi Tóth Lajos



Búza téri piac: eddig árusok voltak, most már vevők

– Furcsa volt eleinte, hogy már nem kell indulni a Búza téri piacra. Eddig sem volt kötelező, hiszen a magunk urai voltunk, de valamiből meg kellett élni, és mi ezt választottuk annak idején – mondta Kiss Jánosné Ildikó, aki rakamazi származású és gyógyszertári asszisztensből lett a tojások keltetője és eladója. – Eleinte kis tételben előnevelt csirkékkel foglalkoztunk, aztán átálltunk az étkezési tojások értékesítésére. A Búza téri és a jósavárosi piacon árultunk őstermelőként. Általában 5 körül keltünk, 6-ig foglaltuk el az asztalt, aztán amíg volt kereslet, addig árusítottunk. Amióta „lehúztuk a rolót”, azóta mi is vesszük másoktól a tojást, és vásárlóként járunk vissza a piacra. Jó elbeszélgetni azokkal, akikkel összebarátkoztunk a hosszú évek alatt.

Férje, Kiss János tősgyökeres nyíregyházi, végzettsége szerint gépi forgácsoló, de sokan taxisként ismerik. Közel harminc évig rótta az utakat magántaxisként. Közben természetesen segítette Ildikó munkáját is.

– Gyakran felteszik a kérdést az emberek, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Nos, nálunk a csirke. Aztán összefonódott az életünk a tojásokkal. Szó szerint ezzel keltünk, feküdtünk. Sok volt a bepakolás, kirakodás, árusítás, a hétfői nap kivételével szinte mindig ott találhattak bennünket a Búza téri piacon. Voltunk a mostani bejárat előtt, illetve az átépítés idején az út túloldalán is árultunk, amikor nem volt fedett a hely. Esőben, szélben, fagyban... Amikor szabadnak érezzük magunkat, és nem dirigál senki nekünk, olyankor az ember önmagának a hajcsára.

A Kiss házaspár a Kisvárda, Nyíregyháza, Mikepércs útvonalon közlekedik a leggyakrabban, ott élnek ugyanis a gyermekek (Ildikó és János), valamint az unokák (Lilla, Nikolett, Kitti).

– Nyugodtabb lett az életünk, egy kicsit tovább alhatunk, és több idő jut elmenni kispályás focimeccseket nézni, természetesen követem a Nyíregyháza és a Kisvárda mérkőzéseit is – árulta el a futball iránti szenvedélyét az egyébként Újpest-drukker Kiss János, aki szívesen besegít a ház asszonyának, Ildikónak a konyhai teendőkben is. Mosolyogva újságolták, hogy bizony ők már negyven éve előfizetői a Kelet-Magyarországnak, tehát nem pusztán egymás iránt hűségesek.