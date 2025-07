Letöltöd az appot, ők viszik a pénzed – így lophatják el az összes vagyonodat

–Az elkövetők telefonon léptek kapcsolatba áldozataikkal, és bankjuk ügyintézőjének adták ki magukat. Meggyőző kommunikációval elnyerték a sértettek bizalmát, és elhitették velük, hogy veszélyben van a pénzük a bankszámlájukon. A csalók egy „biztonságinak” nevezett bankszámlára utaltatták át a sok esetben több tízmilliós pénzösszegeket, amiket strómanok figyeltek, és amint a pénz megérkezett, már vették is fel a legközelebbi ATM-ből. Egyes esetekben letöltették a távoli hozzáférést biztosító AnyDesk számítástechnikai programot, amivel hozzáfértek áldozatuk internetbanki adataihoz, ezután pedig már könnyedén utalták el strómanjaiknak a megtévesztett emberek bankszámláiról a pénzösszegeket. Ukrán–magyar bűnszervezetre csaptak le a szabolcsi rendőrök: 399 milliót kaszáltak az álbankárok és strómanok számoltunk be néhány nappal ezelőtt a bűnszervezet felszámolásáról. A nyomozók ebben az ügyben 55 elkövetőt azonosítottak, akikhez 109 bűncselekmény volt kapcsolható. Az okozott több mint 399 millió forintos anyagi kárból eddig 168 millió térült meg. Ebből is látszik, hogy továbbra is rengetegen válnak a kiberbűnözés áldozatává.

Csalók az online térben: bárki lehet áldozat Fotó: Shutterstock

Csalók: túl jónak tűnik, hogy igaz legyen…

A bűnszervezet lefülelése és elfogása után a vádemelés is megtörtént ellenük, az ügyészség nyolc személlyel szemben emelt vádat, a három fő vádlottaknak csalás és pénzmosás minősített esete miatt kell felelnie a Nyíregyházi Törvényszéken, ők jelenleg is bűnügyi felügyelet alatt állnak. A többiek azzal, hogy a számláikat bűnös tevékenységhez rendelkezésre bocsátották pénzmosást követtek el.