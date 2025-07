Szabolcs az országos hírekben! Olyan történt a hétvégén ezen a településen, amire sokan felkapták a fejüket

A HungaroMet előrejelzése szerint ezen a héten változékony, nem túl meleg idő várható záporokkal, zivatarokkal. Néhol felhőszakadás és viharos szél is kialakulhat. – Felhőszakadás vagy 0 mm? Hatalmas területi eltérések az elmúlt 24 órában – írja a met.hu közösségi oldalán. Az első térkép igazán jól szemlélteti, hogy mindössze 40 km távolságra hatalmas eltérések voltak: míg Dobogókőn több mint 63 mm esett, addig Pestszentlőrincen 0 mm csapadékot mértek! Országos szinten is hasonló a helyzet: sok helyen óriási különbségek mutatkoztak a csapadékmennyiségben. A térképen az automaták által mért napi csapadékmennyiség adatok láthatók, de az észlelőink által mért összegek még ennél is nagyobbak lehettek, különösen Somogyban és a Pilisben. A nyári záporos, zivataros időjárási helyzetek gyakran ilyenek, ebben semmi rendkívüli nincsen. Mutatjuk hozzá a térképeket is.

Csapadék hullott az előző éjszaka

Csapadékmennyiségek

Dobogókő: 62, 8 mm

Balatonakali: 40,7 mm

Nagymaros: 46, 8 mm

Nagyatád: 45, 8 mm

Csurgó: 39,5 mm

Pocsaj: 29, 7 mm

Tés: 28, 1mm

Olcsvaapáti Gátőrház: 25,6 mm

Forrás: met.hu közösségi oldala



Az elmúlt napok rekkenő hőségét változékony időjárás váltja fel. A napos időt gomolyfelhők tarkítják, eső, zivatar is előfordulhat szórványosan hétfőtől. A nappali hőmérséklet 22-28 fok között alakul a hét első napján.

Más témában ajánljuk még: