Csenger kultúrkincse a missziójuk - le a kalappal az értékes tettük előtt!

Szabó János tartalmas kísérőszövegeivel és Kákos Dávid fotóival nemrégiben jelent meg a Csenger szobrai, emlékművei, emléktáblái című kiadvány, mely a Szamos-menti város kultúrkincsének egy mindeddig feldolgozatlan szeletét hivatott feldolgozni. A Csengeri Patrióta Egyesülettel karöltve, az O’sváth Alapítvány gondozásában elkészült könyv a napjainkban – és a közelmúltban - készült fotók, valamint a számos érdekességet tartalmazó leírások mellett a Csengeri Helytörténeti Múzeum gazdag archívumának hála, korabeli fotográfiákat is tartalmaz.

Csenger újabb értékkel gazdagodott Fotó: Kákos Dávid

Csenger a szívük csücske

– A Csengeri Patrióta Egyesület 2022-ben alakult olyan helyi kulturális, szociális és gazdasági szakemberek összefogásával, akik önkéntesen kívánnak a város ügyét előrevivő, városszépítő-építő célokat szolgálni, a Csengert érintő fontos ügyek mellett kiállni és zászlajukra tűzték városunk értékeinek minél alaposabb bemutatását a nagyközönségnek – mondta Szabó János, majd hozzáfűzte:

– Hagyományaink megismertetésével, továbbörökítésével szeretnének hozzájárulni a felnövekvő generációk helyi identitásának megerősítéséhez. Mindemellett egyik legfőbb célkitűzésünk, hogy segítséget nyújtsunk a város múzeumának fejlesztésében, gyarapításában is, egyfajta múzeumi baráti körként működve. Úgy gondoljuk, hogy a múzeum őrzi helyi identitásunk gyökereit, legyen az anyagi, vagy szellemi kultúrával kapcsolatos. Szorosan együttműködünk e célokért a városi értéktár bizottsággal is.

A kötet megálmodóinak régi vágya volt, hogy a város köztéri kincseit (szobrok, emlékművek, emléktáblák) valamilyen formában megörökítsék, összegezzék, rendszerezzék. E kötet vármegyei szinten is ritkaságszámba menő módon mutatja be Csenger városképileg is meghatározó emlékeit és egyúttal ékes példáját adja annak, hogy ez az egykori szatmári mezőváros mennyire gazdag szobrokban, emléktáblákban, emlékművekben. Mindegyik alkotás szerves részévé vált a város szövetének és a hétköznapjainknak is. A mindennapok során szinte észre sem veszik őket, annyira hozzászoktunk látványukhoz, jelenlétükhöz.

– Reméljük, hogy ez a könyv rájuk irányítja a figyelmet, és egyúttal inspirációként szolgál más települések számára is hasonló jellegű kiadványok megjelentetésében. Ez a kötet egy pillanatkép, de úgy gondoljuk, hogy vannak még olyan jeles személyei helytörténetünknek, akik megérdemelnének a közeli vagy távoli jövőben a város közösségétől valamilyen emlékjelet, szobrot, emléktáblát. Mindenekelőtt említhetjük itt Luxemburgi Zsigmond királyunkat, aki jelentős szerepet játszott Csenger felemelkedésében, hiszen vásártartási jogot adományozott a városnak 1388-ban, mezővárosi ranggal tüntette ki, sőt, 1404-ben törvénynapokat is tartott itt, tehát egyetlen királyunk, aki bizonyítottan személyesen is járt Csengerben. De említhetjük „Csenger tudósát”, Molnár Józsefet, a Szuhányi-családot vagy Diószeghi Istvánt is, akik egytől egyig fontos alakjai helytörténetünknek és munkásságukkal, itteni életükkel városunk fejlődését, gyarapodását szolgálták. Még mindig van miből merítenünk tehát, adott a feladat, hogy a jelen és a jövő generációi is gazdagítsák köztéri panteonunkat!