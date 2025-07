Ezt látnod kell! Egy nap, amikor minden az ízekről szólt a balsai Csűrpikniken (fotók, videó)

Csűrpiknik Balsán

A balsai halas - és vadas gasztronómiai rendezvényeknek régi hagyománya van a településen, hiszen a Tisza közelsége és a környező erdőségek mindig is gazdag alapanyagot biztosítottak a helyi gasztronómiának. A falu lakói generációk óta ápolják a halászat és vadászat kultúráját, amit évről évre közösségi eseményeken ünnepelnek meg. A Csűrpiknik is ennek a hagyománynak a méltó folytatása, ahol a vendégek megismerhetik a régió ízeit és a helyiek vendégszeretetét. A turisták is ezt keresik: valódi élményt, ízeket, embereket – nem csupán egy eseményt. Balsa környékén a táj szépsége is hozzájárul ahhoz, hogy valódi vidéki kikapcsolódást nyújtson a településen egy-egy ilyen rendezvény, mint a szombati Csűrpiknik.