Modern technológia, széles választék– Kelet-Magyarország villamossági zászlóshajója bővít Nyíregyházán

A debreceni székhelyű családi vállalkozás nem csupán telephelyet váltott, egy valódi bázist hozott létre, amely minden tekintetben kiszolgálja a régió lakossági és ipari villamossági igényeit, hangzott el a telephely átadásán Nyíregyházán.

Telephelyátadás Nyíregyházán Fotó: Daniella Kft.

Új üzlethelyiség, bővebb kínálat

A Daniella Kereskedelmi Kft. új nyíregyházi telephelyének ünnepélyes megnyitója nemcsak egy beruházás lezárása, hanem egy jövőbe mutató vállalati mérföldkő is. A beruházás egy régi DL1-es egység kiváltását, egyúttal a helyi infrastruktúra bővítését és korszerűsítését is jelentette. A debreceni székhelyű családi vállalkozás nem csupán telephelyet váltott, egy valódi bázist hozott létre, amely minden tekintetben kiszolgálja a régió lakossági és ipari villamossági igényeit. Az új üzlethelyiség az alsó szinten kétszeres alapterülettel, 700m2- en és szélesebb körű, letisztult árukészlettel nyitotta meg a kapuit. Az emeleten modern oktatóterem és tárgyaló is helyet kapott, ezzel is támogatva a szakmai párbeszédet, a képzéseket és a hosszú távú üzleti együttműködéseket. A vármegye egyetlen Daniella kereskedésében a kínálat jelentős mértékben növekedett a meglévő árucsoportok kibővítésének köszönhetően, így csaknem minden területen széles választék érhető el, különös tekintettel a Milwaukee márka termékeire. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Nagy Szabina nyíregyházi önkormányzati képviselő is.

– Nyíregyházán egy olyan gazdasági szereplő erősíti meg jelenlétét, amelyik nemcsak kapacitásbővítésével, hanem tudatos, régióépítő szemléletével is hozzájárul a város fejlődéséhez. Városunk számára mindig megtisztelő és komoly visszaigazolás, ha egy vállalkozás úgy dönt, hogy Nyíregyházán nyitja meg új telephelyét, ide helyezi át működését vagy meglévő jelenlétét bővíti–

emelte ki köszöntőjében Nagy Szabina nyíregyházi önkormányzati képviselő.

Dinamikusan fejlődő cég

– Nyíregyházán egy korszerű, minden igényt kiszolgáló telephelyet hoztunk létre, amely egyaránt megfelel az ipari, kereskedelmi és lakossági ügyfelek elvárásainak. Hisszük, hogy a térség fejlődéséhez való aktív hozzájárulás kulcsfontosságú, ezért új szintű jelenléttel, széles termékkínálattal és modern technológiai megoldásokkal támogatjuk partnereink sikerét

– mondta Hadnagy Ernő, a Daniella Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója.