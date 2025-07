Térdelőrajtban a szabolcsi dinnye: így fogja letarolni hamarosan az árusítóhelyeket!

Két árust is megkérdeztünk a Búza téri piacon, s mindketten hasonló tapasztalatokról számoltak be. Szerintük a dinnye semmit sem vesztett népszerűségéből az évek során, talán a vásárlói szokások alakultak át egy kicsit. Bár már van szabolcsi dinnye is, mivel a Békés és Heves megyeiek korábban megértek, jelenleg még ízletesebbek, finomabbak. De már csak pár napot, legfeljebb egy hetet kell várni, és a helyi dinnyék vélhetően „letarolják” majd a standokat.

Egyelőre a békési dinnye uralja a nyíregyházi piacot, de hamarosan érkezik nagyobb tételben a szabolcsi is

Fotó: Bozsó Katalin

Egészben, félben vagy negyedben? Így megy el leginkább a dinnye!

Csatlós Tünde 11 éve árul a nyíregyházi Búza téri piacon, szívesen osztotta meg velünk tapasztalatait.

A pulton lévő dinnyék Békés megyéből származnak, Medgyesegyházáról, mert Heves vármegye mellett ott érnek be legkorábban a dinnyék. Természetesen van már szabolcsi, nagycserkeszi, nyírteleki görögdinnye is, de azok még minőségben nem tartanak ott, mint a békési vagy a hevesi, így utóbbiakat jobban viszik

– mondta portálunknak Tünde, akinek a nyári szünet alatt iskolás kislánya, Jázmin is besegít a munkába.