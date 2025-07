Döntöttek a hatóságok: százával helyezik ki a csapdákat!

A Nébih – az Európai Unió támogatásával – több száz csapdát szerzett be, melyeket kockázatbecslés alapján helyeznek ki a kormányhivatalok növényvédelmi szakemberei. A csapdázás elsődleges célja az olyan nagy gazdasági kárt okozó, kiemelt zárlati károsítók felderítése, amelyek már jelen vannak a szomszédos országokban. E körbe tartozik például Szlovéniában megtalált japán cserebogár (Popillia japonica) vagy Bulgáriában és Romániában az őszi sereghernyó (Spodoptera frugiperda) - írta a Nébih.

A kiemelt zárlati károsítók az EU területére kizárólag az export- és a turisztikai tevékenység útján kerülhetnek be. A fajspecifikus csapdák kihelyezése nagyban segíti a korai észlelést, valamint a hatékony növényegészségügyi intézkedéseket. Minél korábban sikerül ugyanis egy fertőzést azonosítani, annál eredményesebb lehet annak felszámolása, megóvva ezzel a gazdálkodókat és a hazai növényvilágot.

A fajspecifikus csapdák beszerzése a jelenleg potenciális veszélyt jelentő rovarok figyelembevételével történt.

Forrás: Nébih

Az idei évben az alábbi károsítókra fókuszál a hatóság:

kőrisrontó karcsúdíszbogár - Agrilus planipennis

bronz nyírfafúró - Agrilus anxius

mexikói gyümölcslégy - Anastrepha ludens

szemcséshátú csillagoscincér - Anoplophora chinensis

simahátú csillagoscincér - Anoplophora glabripennis

keleti gyümölcslégy - Bactrocera dorsalis

szibériai selyemmoly - Dendrolimus sibiricus

diószú - Pityophthorus juglandis

japán cserebogár - Popillia japonica

almalégy - Rhagoletis pomonella

őszi sereghernyó - Spodoptera frugiperda

A csapdák kihelyezésére kockázatbecslés alapján kerül sor, segítségükkel nyomon követhető a zárlati károsítók és a kiemelt zárlati károsítók közül a rovarfajok terjedése.

A tudatosság ugyanakkor nemcsak a szakemberek, hanem a lakosság részéről is elengedhetetlen, hiszen egy-egy utazásról hazahozott növénnyel a kórokozók könnyen behurcolhatók hazánkba. A lakosság közreműködése a felderítésben is nélkülözhetetlen. A nem-honos károsítók előfordulásának gyanúja esetén bejelentési kötelezettség is fennáll. Az e körbe tartozó károsítók listája a Nébih honlapján tekinthető meg:

https://portal.nebih.gov.hu/-/bejelentes-kotelezett-karositok