Olyat bukott a luxusautós banda, hogy öröm nézni! Ezért mentek kommandósok a szabolcsi településre – fotókkal, videókkal

– A KR NNI gőzerővel gyűjti be a nemzetközi és a hazai droghálózatok tagjait. A legutóbbi nagyszabású művelet július 21-én volt. A Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentését követően a KR NNI Szervezett Bűnözés Elleni Főosztály Kiemelt Bűnözői Csoportok Elleni Osztályának felderítése során sikerült a nyomozóknak annyi bizonyítékot beszerezniük egy kábítószer-kereskedő banda ellen, hogy megtörténhessen a rajtaütés. Mivel olyan információk merültek fel, hogy az elkövetőknél, drogkereskedőknél éles lőfegyverek lehetnek, ezért az öt helyszín egyikén, a XIII. kerületben a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége hajtotta végre az elfogást. A többi három budapesti helyszínen, valamint egy szabolcsi településen a KR NNI bevetési egységei fogták el a gyanúsítottakat – olvasható a rendőrség hivatalos internetes oldalán.

A drogkereskedőknél fegyvert is találtak Fotók:police.hu

A drogkereskedőket egy 65 férfi irányította

– A gyanú szerint a csapatot egy 65 éves budapesti férfi irányította. Ő szerezte be a kristályt, amit aztán az emberei porcióztak és csomagoltak, illetve egyikük tárolta. Az értékesítésben a vezetővel együtt részt vett az a fiatal is, aki a 18. életévét még csak idén tavasszal töltötte be. A csapat főnöke már akkor beszervezte, amikor még kiskorú volt. A bizonyítékok alapján a hálózat több mint egy éve folytatta illegális tevékenységét. A vezetőn kívül a fogyasztóknak két alsóbb díler is értékesítette a kábítószert.