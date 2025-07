MTA doktora címet kapott a Nyíregyházi Egyetem kutatója

– Ebből következik, hogy az utasokat kell megkérdezni először?

Pontosan. Vegyünk egy teoretikus példát: menetrendszerűen beérkeznek a vonatok és nincs olyan buszjárat, amivel a megérkezett utasok tovább tudnának menni a célállomásukra. Hogyan lehet ezt összehangolni? Egyáltalán preferencia–e, hogy ebben fejlődjön a közösségi közlekedés, vagy inkább új gyártású buszokkal szeretnének utazni, amelyek ugyanúgy nem várják be a vonatról érkező utasokat? Az egész MTA doktorimnak az az alapkoncepciója, hogy nézzük meg az utasok oldalát is: milyen preferenciák vannak, hogyan lehet ezeket elemezni, és hogyan lehetne a közlekedési rendszer átalakítását ezekre az igényekre alapozni. Hiszen sokan azért választják az autót, mert a közösségi közlekedést nem érzik elég megbízhatónak, komfortosnak vagy gyorsnak. Őket is meg kellene szólítani – nem csak a jelenlegi felhasználókat.

– Mindez viszont nem kerülhet túl sokba? Az utas nem fogja figyelembe venni a költségeket…

Az utas természetesen minél sűrűbb, kényelmesebb, megbízhatóbb szolgáltatást szeretne – függetlenül attól, hogy ez mennyibe kerül, vagy technikailag megvalósítható-e. Éppen ezért vontam be három nézőpontot a kutatásomba: az utasét, a fenntartóét – aki a költségekért felel –és a közlekedési vállalatét – aki üzemelteti a rendszert. A cél egy olyan matematikai alapú konszenzusmodell kidolgozása volt, amely figyelembe veszi a három szereplő szempontjait. Ezáltal a közlekedésfejlesztés nem egyoldalú döntések eredménye lesz, hanem egy kiegyensúlyozott optimum, amely valódi problémákra ad választ – nem feltételezett igényekre.

– Ez a módszer mennyire számít újdonságnak nemzetközi szinten?

Meglepő, de a világ legtöbb városában a mai napig felülről lefelé hoznak döntéseket a közlekedési rendszerek fejlesztése kapcsán. Ha van pénz, akkor vásárolnak járművet, átalakítanak lámpaprogramot – de gyakran anélkül, hogy ezt egyeztetnék az utasok valós igényeivel, vagy akár a fenntartói célokkal. Én olyan interdiszciplináris és analitikus módszertant alkalmaztam, amit ebben a formában nem használtak még se nyugaton, se keleten.