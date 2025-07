Újabb lépés egy zöld város felé: elektromos kukásautók állnak szolgálatba

Szorosan illeszkedik Nyíregyháza zöld város koncepciójába az a projekt, melynek nyitórendezvényét kedden tartották a vármegyeháza előtti téren. A HUMDA támogatásával három városban állnak szolgálatba elektromos kukásautók, így Paks és Debrecen mellett Nyíregyháza utcáin is feltűnnek majd a zéró emissziós járművek. Az Elektromos Hulladékszállító Mintaprojekt keretében tesztüzemben dolgoznak majd a csendes szemétszállítók, s az egy éves teszt alatt derül majd ki, mennyire hatékonyan alkalmazhatók a hazai hulladékgyűjtésben. A rendezvényen dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere elmondta, az önkormányzat immár másfél évtizede dolgozik azon, hogy a város minél zöldebb, egészségesebb legyen.

Környezetbarát elektromos kukásautók szolgálnak majd Nyíregyházán

Fotó: Sipeki Péter

Jól illeszkednek az eddigi koncepcióba az elektromos kukásautók

– Ennek érdekében számos program indult már, és ezekhez kapcsolódnak a most átadott elektromos kukásautók is.

Az első körben két jármű áll szolgálatba, s az év végéig érkezik egy harmadik is.

A szemétszállítók károsanyag-kibocsátása gyakorlatilag nulla. A város közlekedésében nem ez az első zöld megoldás. Néhány éve a CNG-buszokkal is sokat tettünk a szennyezés csökkentéséért, és elmondhatjuk, a korszerű járművek a régi dízel buszokhoz képest sokkal kevesebb káros anyagot juttatnak a levegőbe. A kerékpárút-fejlesztés, az óvodák és bölcsődék energetikai korszerűsítése is e koncepció része. Ezek nagyon fontos programok, számunkra óriási öröm, hogy a nyíregyháziak fogékonyak a környezetbarát megoldásokra, és értékelik is az elmúlt években elért eredményeket – hívta fel a figyelmet a polgármester, majd arra is rávilágított: