Elképedt a fényeslitkei polgármester attól, amit Oroszországban látott

Misszió a Don-kanyarban immár harmincöt éve. Lehet kemény hideg januárban, lehet forró kánikula júliusban, Mártha Mihály Tibor, a „Don Menti Magyar Honvédsírok Gondozására Alapítvány” elnöke, aki egyben Fényeslitke polgármestere is, útnak indul minden évben kétszer, hogy lerója kegyeletét az Oroszországban a II. világháborúban elhunyt magyar katonák emléke előtt, s kifejezze tiszteletét, amiért a legdrágább kincsüket adták a hazáért: az életüket. Amikor 1990-ben elkezdte mindmáig tartó küldetését, személyes okok is motiválták: nagybátyja, Mártha Lajos is harcolt a Don-kanyarban Voronyezs térségében, ahonnan soha többet nem tért haza, idegen földben alussza örök álmát. A 24. könnyű tüzérezred II. osztályában teljesített szolgálatot, amikor 1942 nyarán kiérkezett a doni hadműveleti területre. A szovjet csapatok áttörése után 1943. január 16-án, a visszavonulás és a halogató harcok közben Osztrogozsszk város térségében légitámadás következtében egy bombaszilánktól halálos sebet kapott. Nem volt még 26 esztendős sem. Ez a tragédia – mint több ezer más magyar családot is – mélyen érintette a család tagjait, soha nem gyógyult be ez a mély seb.

Misszió a Don-kanyarban: a rudkinói gyűjtőtemető

Fotó: Mártha Mihály Tibor

Misszió a Don-kanyarban: az utóbbi években egyedül utazik

– Június 28-án indultam el otthonról. Nyolc napig tartott az út, két nap oda, két nap vissza, a sírok, a temetők felkeresésére pedig jutott négy nap. Az ukrán-orosz háború miatt most is Szlovákia-Lengyelország-Lettország volt az útvonal. A lett-orosz határnál volt egy hosszabb fennakadás, mert rengeteg áru érkezik Oroszországba, és kamionokat röntgenezik, és általában 20-30 kamion után világítanak át egy személyautót. Hiába van két röntgenük is, egy rögzített és egy mobil műszerük is, rengeteg a kamion. Két-három sorban is állnak több kilométeren keresztül. S ez nemcsak befelé van, hanem kifelé is, így aztán lassú a személyforgalom – elevenítette fel az élményeit Mártha Mihály Tibor.

Misszió: Mártha Mihály Tibor egy oroszországi templomban

– Ráadásul Moldáviából sok vendégmunkás is itt jut be az országba, hiszen az orosz gazdaság működik, csak munkaerőhiány van az országban, és általában a volt köztársaságok területéről mennek sokan dolgozni.