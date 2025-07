Elsőkézből! Ez derült ki a nyíregyházi kórház sürgősségi osztályáról!

A Nyíregyházán Hallottam! Facebook-csoportban osztotta meg – röviden, tömören – a tapasztalatait a nyíregyházi sürgősségi osztállyal kapcsolatban. Kiderült, hogy ha az ember bekerül a nyíregyházi kórházba, nyugodtan rábízhatja magát a szakemberekre, nincs miért izgulnia.

"Nagyon köszönöm a Jósa András Kórház sürgősségi osztályának a lelkiismeretes, kedves munkáját. Tegnap egy hozzátartozóm kifogástalan ellátásban részesült" – írta.

A hozzászólás azonban némi kritikát is tartalmazott: "Csak egy észrevétel: nem lehetne bevezetni azt a szabályt, hogy egy beteghez csak egy kísérő tartozzon?"

A bejegyzés végén ismételten háláját fejezte ki: "Mégegyszer köszönet és elismerés mindenkinek!"

Egy kommentelő azonban pontosította az információt:

"Ez a szabály most is érvényben van: egy beteghez egy kísérő mehet be – ha a beteg állapota azt indokolja."