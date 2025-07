Hatalmas vihar csapott le Tiszalökre, brutális fotókon és videón mutatjuk a villámárvizet!

Fotó: Extrém időjárás közösségi oldala

A gyorsan váltakozó időjárási frontok az emberi szervezetet is megviselik. A következő napokban hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

Fotó: Extrém időjárás közösségi oldal

A távolabbi kilátások is felhős időjárást jósolnak. Kedden borongós, felhős idő lesz jellemző, különösen a keleti részeken, így Nyíregyháza felett is, ahol esőre is számíthatunk. Az ÉNy-i szél több helyen erősen fúj. A hőmérséklet 24 fok körül alakul. Szerdán változóan felhős idő vár ránk, és elszórtan záporok is kialakulhatnak. Az ÉNy-i szél erőteljes marad. A hőmérséklet körülbelül 27 fok lesz. Csütörtökön gomolyfelhős időnk lesz, időnként záporos, zivataros időszakokkal. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hőmérséklet reggel 10-16, délután 21-27 fok között alakul.

Más témákban ajánljuk: