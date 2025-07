Fenyegető exek: borzadoznak a nők, milyenek a szabolcsi pasik?

„Én dunántúli vagyok, az exem pedig szabolcsi” – írta. – „A különböző környezetben való felnövés bizony a legapróbb dolgokon is meglátszik. Hatalmas balhé kerekedett abból is, hogy a kenyérszelet kisebb felületét kentem meg vajjal. Hogy én sajnálom tőle a vajat, a szalámit, a sajtot, nos, annyi az egész, hogy így kevesebb vaj került rá, de csak egy leheletnyivel. Mi ezt otthon soha nem figyeltük. Kellett volna? Életem legjobb döntése volt eljönnöm tőle. Mai napig egy sima sörciccentéstől is ugrok egyet, mert még élénken él bennem, hogy utána mindig állt a bál valami miatt.”

A hozzászólók jó része kikérte magának, hogy ilyenek lennének a szabolcsi férfiak.

„Nem tudom, ennek mi köze van ahhoz, hogy ki honnan származik” – írta egy hölgy, majd hozzátette: – „Egy valamirevaló háziasszony, mindegy, honnan származik, nem keni meg a kenyér kisebbik felét.”

„Ez egy nagy hülyeség. Én is szabolcsi vagyok. Itt is vannak normális férfiak és nők egyaránt. Egy kapcsolat nem ezen fog bukni, hogy valaki melyik megyében nőtt fel. Mégis, milyen kulturális különbségek lehetnek országon belül? Ez egy vicc.” – tette hozzá egy másik nő.