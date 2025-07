Emberi ürüléket találtak a nyíregyházi játszótéren, fertőzésveszély miatt aggódtak az anyukák

Rendszeresen ellenőrizzük városunk játszótereit is, amennyiben bármi rendellenességet tapasztalnak, munkatársaink azonnal javítják azt. Ebben az esetben is az észlelést követően munkatársaink haladéktalanul intézkedtek, a szennyezett terület takarítása és fertőtlenítése megtörtént, ezzel biztosítva a játszótér higiénikus és biztonságos használatát. Kiemelten fontos számunkra a közterületek tisztasága és a lakosság egészségének védelme is