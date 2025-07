Amikor a buli közepén lecsap a vihar – Te tudnád, mit kell tenni?

– Sok helyszínen piktogramok jelzik is, hagyjuk otthon az esernyőt, mert meneküléskor akár balesetveszélyes is lehet, másokat is megsérthetünk vele. Másik nagyon fontos tanács, senki ne meneküljön vihar idején fa alá. A fa alatt nemcsak a villámcsapástól kell tartani, hanem attól is, hogy a szélben kidőlhet a fa, ágak törhetnek le róla