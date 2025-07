Megkérték Fortuna kezét Szabolcsban, van, aki már el is költötte a százmilliókat

Van az összeg, amiért elmennek most a lottózóba olyan emberek is, akik egyébként nem kísértik a szerencséjüket minden héten. A főnyeremény csábítása sokakra hat. „Alapból nem lottózom, ám amikor az Ötöslottón a nyeremény eléri a kétmilliárd forintot, akkor minden héten veszek egyetlen szelvényt, a számokat pedig a gépre bízom – mondta az egyik nyíregyházi lottózóban Papp Bence, aki már csütörtökön feladta a – reményei szerint 4 milliárdot érő – szelvényét. – Nehéz megmondani, hogy elnyerem-e Fortuna kezét, de most hivatalosan is megkértem – nevette el magát a fiatalember. Bevallotta, fogalma sincs, mit tenne, ha a nyakába szakadna ennyi pénz, csak abban bízik, nem zakkanna meg a teher alatt.

Mindenkinek van öt száma, a négymilliárd forintos főnyeremény csábító

Illusztráció: MW-Archív

Állandó számokkal várja a hétvégi sorsolást

– Évtizedek óta lottózom, mindig ugyanazokkal a számokkal játszom – ezt már Kovácsné Marika árulta el.

Még a dédszüleinknek volt egy állandó számsora, a dédpapánk egyetlen egyszer nem adta fel, pont azon a héten lett volna négyesük.

– Lett is családi sopánkodás, azonban az örökség része maradt az öt szám, ami kisebb nyereményeket hozott eddig. A nagy szerencse várat magára, azonban egyszer kell, hogy a sors jóvátegye, amit a papa egykor elmulasztott – adott reményének hangot Marika, aki persze az örökség mellett saját számokkal is próbálkozik.

– Akár a négymilliárdot, akár a hatoson a több mint 900 millió nyerném meg, pontosan tudom, mi lenne a sorsa.

Van három gyerekem, négy unokám, a férjemmel pedig mindig arról álmodtunk, hogy egyszer elmegyünk egy skandináv körutazásra, ez a majdnem egymilliárdba is beleférne, a négyet már azért tehernek érezném

– tette hozzá a nyíregyházi nagymama, és azt is elárulta: a férje mindig azt mondja, csak egyetlen egyszer szeretné felhívni a nagy nyertesnek fenntartott telefonszámot.

Már 4 milliárd forintra dagadt a főnyeremény az Ötöslottón

Hazánk két legismertebb lottójátékán hosszú ideje halmozódik a főnyeremény:

az Ötöslottón 140,

a Hatoslottón 56 napja.

Ebben az időszakban 444 játékos volt közel a jackpothoz 4 találatával, ők zömében milliót elérő nyereményekkel gazdagodhattak. Most a főnyeremény 4 milliárd forinttal kecsegtet. Érdekesség, hogy a legkedveltebb szerencseszámok közül ebben a halmozódási ciklusban nem húzták még ki az 1-es, a 3-as, a 25-ös, a 43-as és az 51-es számokat. A 4-es és 77-es szám viszont már négyszer is kikerült a sorsológömbből. A Hatoslottón sem vitték el majdnem 2 hónapja a főnyereményt, így ezen a héten 950 millió forint az elérhető jackpot összege – tudatta a Szerencsejáték Zrt.