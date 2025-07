Félbeszakadt a Rebecca, majd Gubik Petra olyat tett, amit még senki a Szabadtérin (videóval)

A zuhogó eső kétszer is veszélybe sodorta a Szegedi Szabadtéri Játékok szombati előadásának befejezését, de a közönség és a színészek nem hagyták magukat. A kényszerszünet után a Rebecca főszereplője, Gubik Petra olyat tett, amire senki nem számított. Váratlan és meglepő mozdulattal írta be magát garantáltan örökre a fesztivál történetébe – számolt be róla a delmagyar.hu.

Gubik Petra tettétől minden nézőnek tátva maradt a szája. Fotó: Koós Kata

Gubik Petra is felkapta a vizet...

Különösen emlékezetesre sikerült a Szegedi Szabadtéri Játékok idei egyik legjobban várt produkciója, a Rebecca musical szombati előadása. A teltházas, négyezres közönség két komoly esőhullámmal is szembesült az este folyamán, de sem a színészek, sem a nézők nem hagyták, hogy az időjárás elrontsa az élményt. Egyszer meg is kellett szakítani az előadást a zuhogó eső miatt, utána a Rebecca főszereplője, Gubik Petra olyat tett, amitől mindenkinek tátva maradt a szája.

Az első felvonás végén hevesen kezdett zuhogni. A nézők közül sokan a Dóm téri árkádok alá menekültek, de szinte senki nem indult haza. Barnák László főigazgató gyors tájékoztatása szerint a Szabadtéri csapata folyamatosan egyeztetett a meteorológiai szolgálattal, így tudták, hogy rövid, húszperces záporról van szó. Türelmes várakozás következett, majd miután a technikai személyzet villámgyorsan szárazra törölte a színpadot, jött a megérdemelt taps a takarítóknak, akik közül egyikük még meg is hajolt, mielőtt visszatért a takarásba. A nézőtér persze szinte felrobbant az ovációtól.

A második felvonás közben többször szemerkélt, de a közönség kitartott. A végjáték előtt tíz perccel viszont megint zuhogni kezdett. Olyan erősen, hogy az előadást Barnák László, aki Julyan ezredes szerepében épp a színpadon volt, kénytelen volt megszakítani. Alig volt remény a folytatásra, hiszen már csak tíz perc volt hátra, és az eső nem akart elállni. A közönség azonban egyértelműen kinyilvánította szándékát: mindenki a helyén maradt, és szabadtéris esőkabátban várta türelmesen a folytatást.

Majd elállt, és azután történt valami, ami az este valódi fénypontjává vált. A Rebecca főszereplője, a sötét Manderley-ház titokzatos urának új feleségét alakító Gubik Petra maga is felmosót ragadott és elkezdett takarítani. Piros jelmezében kiragyogott a suvickoló háttérmunkások közül. A közönség percekig tapsolt állva, Gubik Petra pedig mosolyogva, vizes hajjal, egy pillanatra sem lépett ki a szerepből. Barnák László főigazgató meg is jegyezte a mikrofonban a takarásból, hogy alapvetően saját házát takarítja.