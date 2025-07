Habparty is lesz Oroson

Az Orosért Közéleti Egyesület szervezésében ötödik alkalommal rendeznek egy tartalmas családi napot szombaton 10 órától, az Élet utcai játszótéren. Többek között habparty is vonzza a gyerekeket.

Habparty is lesz szombaton Fotó: MW-archív

Habparty is várja a gyerekeket

Az ügyességi versenyek mellett színpadra lép az Alvégesi Tánc Csoport és a Borbányai Country Klub, a gyerekeket pedig a Burattino Bábszínház előadása, játékos feladatok és habparty is várja. A nap folyamán ugrálóvár is rendelkezésre áll, hogy a legkisebbek is felhőtlenül szórakozhassanak. Minden vendéget ebéddel (gulyáslevessel és palacsintával) vendégelnek meg az orosi szervezők.