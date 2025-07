Nem volt jogosítványa, mégis vezette a traktort – halálos gázolás lett a vége Szabolcsban

– Nagyon sok esetben vontatmányokkal közlekednek és szélesebbek a megszokott járművektől. Nem kötelező már számukra leszerelni például az úgynevezett aratókéseket, hanem akár azzal együtt is közlekedhetnek, maguk mögött húzzák ezeket a vontatmányokat. Akik ilyen járművet látnak maga előtt az úton, akkor lassítsanak le, és kellő oldaltávolsággal kerüljék ki. Nemcsak lassúak, hanem széles és hosszú gépek ezek, akár még a sávnál is túlnyúlnak, ezért szűkebb útszakaszokon problémás lehet az előzés. A nem megfelelő sebesség és távolság megválasztása miatt az utóbbi időben sok baleset történt országosan is. Nyilvánvalóan vizsgálja minden esetben a rendőrség mindenki felelősségét