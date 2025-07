Ön ivott már tűzcsapból? Nyíregyházán most megteheti!

Tikkasztó a kánikula, a szombat estig tartó hőségriasztás ideje alatt mindenki az árnyékos helyet keresi, ahol hűsölhet.

A hőségben jól jön a tűzcsapból engedett hűsítő ivóvíz Nyíregyháza belvárosában

Fotó: KM

Az elhúzódó, az átlagosnál melegebb időjárás az egészséges szervezetet is megviseli, így bárkinél okozhat egészségi panaszokat, kellemetlen tüneteket, dekoncentrációt – hangsúlyozzák a szakemberek, és azt kérik, mindenki fokozottan figyeljen az idősekre, kisgyermekekre és a krónikus betegekre.

Hőség: nem kútból, tűzcsapból engedhető ivóvíz Nyíregyháza belvárosában

Azt tanácsolják, hogy mindenki kerülje a közvetlen napsugárzást, ha lehet, ne menjenek 11 és 15 óra között a szabadba, a legmelegebb órákban kerüljék a kültéri sportolást, nehéz fizikai munkát, kertészkedést. Minél több időt – amennyiben lehetséges – töltsenek hűvös, árnyékos helyen és fokozottan figyeljenek a folyamatos folyadékpótlás.

Minden helyzetben, munkahelyen, vízparton vagy utazás közben is mindig legyen kéznél víz, és gondoskodni kell az ásványi anyagok pótlásáról is.

A flakonok, flaskák, kulacsok azonban kiürülnek, és amikor a legnagyobb szükség lenne, néhány korty vízre, akkor általában nem találunk kutat. A Nyírségvíz Zrt. egészen különleges módot talál arra, hogy segítsen a szomjúság oltásában, a kulacsok feltöltésében. Nyíregyháza belvárosában, a Magyar Nagyasszonya-társszékesegyház előtt piros tűzcsapra szereltek egy csapot, a tűzoltáshoz telepített berendezés így most ivóvizet kínál és ad mindenkinek. A városlakók és az ide érkezett turisták is kortyolhatnak itt hűs vizet, a tábla pedig fel is hívja a figyelmet a vízivásra: Mindig megengedheted magadnak!