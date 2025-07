Túlélési tippek a kánikulában – hallgasson a mentőkre!

A nyár sokak számára a pihenés, a szabadság és a napsütés időszaka – ám a hosszan tartó hőség életveszélyes is lehet. A forróság a gyenge szervezetet, a legkisebbeket és az időseket is próbára teszi. Cikkünkben Ménes Dávid, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) regionális szóvivője, mentőtiszt segítségével gyűjtöttük össze, mire érdemes figyelni hőség idején, a legmelegebb napokon.

Hőség idejére adott jótanácsokat Ménes Dávid mentőtiszt, regionális szóvivő Fotó: OMSZ

Hőség idején több riasztást kapnak a mentők

– A legveszélyeztetettebb korcsoport az idősek és a gyermekek, továbbá a szív- és érrendszeri betegek, valamint a cukorbetegek, ahol a gyógyszerszedés és az alapbetegségek miatt a forróság sokkal fokozottabban érvényesül, mint egy átlagos egészségi állapotú embernél

– válaszolt kérdésünkre Ménes Dávid. Majd így folytatta: – Nemcsak a betegek és a rendszeresen gyógyszert szedők, illetve a gyermekek körében jelent fokozott veszélyt a több napon át tartó forróság, hanem az egészséges szervezetet is megterhelheti. Előfordulhat vérnyomás-ingadozás, a gyermekeknél pedig a kiszáradásra való hajlam életkoruk és biológiai állapotuk alapján nagymértékben hordoz kockázatot. Szeretném hozzátenni, hogy kisállataink is ugyanilyen veszélyben vannak, könnyen felhevülnek. Az egyik legfontosabb tanács, hogy hőségben, zárt térben, autóban gyermeket vagy kisállatot néhány percre sem szabad magára hagyni, hiszen ezekben a terekben pillanatokon belül olyan hőmérsékleti viszonyok alakulhatnak ki, amelyek következtében tudatzavar, eszméletvesztés, életveszélyes állapotok következhetnek be – hangsúlyozta a mentőtiszt.

Ménes Dávid kitért arra is, hogy ilyenkor valóban megszaporodnak a mentőknél a riasztások.

– A kánikulában az egyik leggyakoribb probléma a hőség okozta ájulás. Ennek vannak előjelei: hányinger, szédülés, fülzúgás, sápadtság, verejtékezés. Ilyen esetben fektessük árnyékba azt, aki rosszul érzi magát, és hívjuk a 112-es segélyhívót

– mondta a mentőtiszt.

Mit tegyünk, hogy megóvjuk magunkat? – merül fel a kérdés.

– Az esti és a kora hajnali időben szellőztessünk, továbbá napközben árnyékoljuk a lakást, amivel néhány fokkal csökkenteni lehet a hőmérsékletet. Ha ventilátorral akarjuk a környezeti hőmérsékletet csökkenteni, nagyon oda kell figyelni a folyadékbevitelre, hiszen fokozott párolgást idézhet elő. Ha légkondicionáló berendezést használunk, tartsuk be a használat szabályait: ne állítsuk be nagyon alacsony hőmérsékletre, hiszen a nagy hőmérséklet-ingadozás megviselheti a szervezetet. Rendszeresen fogyasszunk folyadékot, és lehetőség szerint kerüljük az alkoholos és szénsavas italokat – hangzott a válasz.