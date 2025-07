Igazi szenzáció! Elképesztő tetem került elő Szabolcsban! (fotók)

A vérbeli régészek szeretnek ásni! Csupa izgalom, csupa várakozás… Ha pedig így van, szeretnek róla mesélni is. Nem véletlen, hogy gyakran olvashatunk régészeti szenzációról. De nem mind arany, ami fénylik: nem minden feltáráson akad szenzáció. Sőt! Ritka madár az - írták.

A Jósa András Múzeumnak most „összejött”: igazi szenzáció került elő. Már a helyszín is izgalmas. Szatmár megyét Trianonnal kettéosztották, nagyobbik részét Romániához csatolták. A Magyarországon maradt harmad régészetileg fehér folt a mai napig. A szenzációs lelőhely pedig itt, Szatmárban fekszik, Porcsalma határában.

A 49-es autóút építését megelőzően Jakab Attila csapata dolgozott a területen. Előkerült egy korsó. A verdikt: ez bizony hun kori. Ha Szatmár fehér folt a régészetben, a hun kor a sötét idő. Szinte semmit nem tudunk róla, kik laktak akkoriban ‒ az V. században ‒ errefelé. Aztán jött a további meglepetés: egy korsó, két korsó, három korsó… Tízig meg sem álltak. (Csak összehasonlításképp: vármegyénk területéről eddig 14 példány került elő.) Többségük ép. Pontosabban nem ép, a peremük ‒ mindnek, kivétel nélkül ‒ csonka. Lehet ez véletlen? Aligha! Ezek bizony áldozati leletek! Aztán egy hatalmas gödör közepén egy ló teljes csontváza.