Ezt a pofátlanságot! Olyan levelet kaptunk egy nyíregyházi olvasónktól, hogy jobb, ha az egész vármegye látja

Csomag helyett üres bankszámla

Most pedig újra porondra került a Magyar Posta is. Szerkesztőségünket egy nyíregyházi olvasó figyelmeztetett a csaló e-mailre, több különböző hamis címről is kapott már megkeresést. Ez állt a levelekben:

A csomagja várakozik a hiányz adatok késleltetik a kézbesítést Fontos információ a küldeményéről A küldeménye már megérkezett hozzánk és kézbesítésre vár. A sikeres kézbesítéshez kérjük, adja meg a teljes szállítási címet és fizesse ki a szállítási díjat, amely 4300 Ft. Kérjük, adja meg pontosan a címet (utca, házszám, irányítószám, város) és a telefonszámát. Hiányos adatok vagy nem teljesített fizetés késedelmet vagy a küldemény visszatartását eredményezheti. Célunk, hogy a küldeménye gyorsan és biztonságosan megérkezzen Önhöz – köszönjük az együttműködését! SZÁLLÍTÁS FIZETÉSE

Mindezt úgy tálalva, hogy a Magyar Posta védjegyeit (logo) és arculati elemeit felhasználva igyekeznek megtéveszteni a lakosságot. Az e-mailben látható „SZÁLLÍTÁS FIZETÉSE” feliratú linkre kattintva azonban adathalász weboldalra kerül a címzett, az itt megadott adatok pedig csalók birtokába jutnak és a bankszámlán lévő pénz is veszélybe kerülhet. Az is előfordulhat, hogy a link megnyitásával rosszindulatú, kártékony szoftvert telepítenek a használt eszközre, laptopra, telefonra. Már a Magyar Posta közleményben is felhívta a figyelmet a csalókra:

Kérjük, hogy ha ilyen gyanús e-mailt vagy sms-t kap, semmiképp ne kattintson a benne szereplő hivatkozásokra, és ne adjon meg adatokat! Egy interneten rendelt termék kiszállításához a Magyar Posta nem kér telefonon vagy e-mailben szállítási címet vagy elérhetőséget. Ezeket az információkat a rendelés leadásakor a webshopnak kell megadni. Ők veszik fel a kapcsolatot a szállítást végző vállalkozással, majd adják át részére ezeket az adatokat.

Első lépésként mindig ellenőrizni kell a feladó teljes e-mail címét, ha nem posta.hu a vége, ha nem erre tartományra (domain) mutat, akkor biztos, hogy csalásról van szó. A Magyar Posta soha nem küld külföldi telefonszámról vagy „.com” végződésű e-mailcímről ügyfélértesítéseket!

Ilyen címekről küldtek már csaló e-maileket a vármegyénkben élőknek is:

A csalók gyakran hivatkoznak kézbesítési problémákra, fizetési kötelezettségre vagy más sürgős intézkedésre, hogy pánikot keltsenek és az áldozat ne gondolkodjon racionálisan.

Ráadásul kisebb összeggel próbálkoznak csak, amit nem mindenki gondol meg kétszer is, hogy kifizesse. A helyesírási hibák, magyartalan kifejezések, vagy a betűtévesztések, kihagyások is gyanúra adhatnak okot.

Mit kell tenni ilyen e-mailek esetén?