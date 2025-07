Különleges kulisszatitkok derültek ki a Nyírbátorban készülő István, a király szuperprodukcióról

Ha megkérdeznénk, hogy melyik a legismertebb magyar rockopera, valószínűleg a legtöbben egy címet említenének. Az István a király nagy valószínűséggel az első helyen végezne, hiszen évtizedek óta az egyik legkedveltebb és legtöbbet előadott rockopera. Nyírbátorban azonban egy nagyon különleges formában és rendezésben láthatják az érdeklődők.

Nyomtató Enikő és Száraz Tamás az István, a király próbáján

Fotó: facebook/Fedeles Lovarda/Petrikovics Richard

István a király rockopera lovardában

Bródy János és Szörényi Levente szerzeményének a dallamait már nagyon sokféle formában feldolgozták, de vármegyénkben még lovasszínházi produkcióként most debütál először. A történelem, a zene és a lóháton bemutatott látványos színpadi játék egyesül ezen a felejthetetlen estén. Nyírbátor önkormányzata és a Nyírbátori Lovas Sport és Hagyományőrző Egyesület gondolt egy merészet, és elhatározták, hogy újabb feldolgozással bővítenék az 1983-óta folyamatosan játszott rockoperát. A különleges előadás megrendezésére egy szintén különleges és impulzív művészt, Nagyidai Gergőt kérték fel, akit szintén nem kell bemutatni a nyíregyházi színházrajongóknak, de már országos szinten is nagyon sokan ismerik nem csak a színházi, hanem a filmes karrierjét is, de diákszínjátszókat is tanított éveken keresztül.

Az István a király rockoperát különleges formában rendezi meg Nagyidai Gergő

Fotó: facebook/Fedeles Lovarda/Petrikovics Richard

A magyar történelem egyik legmeghatározóbb pillanatát újragondoló, számtalan nagyszabású előadást maga mögött tudó rockopera rendezése, egy ekkora produkció összeszervezése emberfeletti munkát kíván. Ráadásul a sokszor szeszélyes kétlábúak mellett most több négylábút is instruálni kell. De egy olyan művész, aki él-hal azért a hivatásért, amire két évtizede az életét tette, természetes, hogy beleáll a kihívásba. Már javában zajlanak a próbák, a batortv.hu stábjának Nagyidai Gergő elmondta, hogy az egyik nyíregyházi lovardában és Nyírbátorban is próbáltak, készen van a tömegmozgatással, és a lovak mozgatásával is.

- Először is szerettem volna olyan karaktereket, színészeket összeválogatni, akik az én elképzelésemet meg tudják valósítani. Szerencsére nem kellett sokat gondolkodni, mert sok ilyen tehetséges színész vesz körül, akikről tudtam, hogy alkalmasak a feladatra, és jól fog állni a szerep nekik. Igazodnom kellett Száraz Tamáshoz is, aki István szerepét fogja játszani, köréjük kellett felépítenem a szereplő csapatot – részletezte a darab rendezője, és megjegyezte: mindenképpen színészközpontúvá szeretné tenni az előadást, a hiteles játék elengedhetetlen ahhoz, hogy egy jó történetet lehessen felépíteni. Az, hogy mindeközben ezek az emberek nagyon jó énekesek is, az egy olyan pluszt tud hozzáadni, ami odaemeli ezt az előadást, ahová való.

A már mindenki számára ismert István-Koppány történet elmesélésének számtalan formáját láthattuk már, de a nyírbátori produkció biztos tartogat olyan meglepetéseket majd, amire nem is számítunk.

Nagyidai Gergő azt is kifejtette, hogy benne lesz a darabban az ő gondolatvilága, az ő 2025-ös, sőt a 2026-os éve is. Mint mondta, mindegyik mű alkalmas arra, hogy a rendező a megfelelő sorokkal, mondatokkal közölhesse, amit „közhírré” szeretne tenni. A színészek mellett az augusztus 6-ai bemutatóra, a lovak is készülnek és készítik őket a szakemberek, hogy aznap a legjobb formájukat tudják mutatni ők is.