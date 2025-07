Borult a bili a Huszár lakótelepen, az egész család benne volt a buliban!

Több helyen is lecsaptak a nyomozók az idén áprilisban: a 29 éves tiszavasvári R. E.-t fogták el a rendőrök, aki rendszeresen árult új pszichoaktív anyagot a településen. A nyomozók több fogyasztót is kihallgattak, akik tőle vásárolták a kristály néven ismert tiltott szert. A rendőrök kutatást tartottak a férfihoz köthető ingatlanban, ahol droggyanús anyagot, mobiltelefont és a terjesztéshez szükséges eszközöket, illetve egy Audit is lefoglaltak.