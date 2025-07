Az űrkapszula ott lebeg majd Kapu Tiborékkal a Csendes-óceán felszínén

Az internetes portálunkon élő közvetítésben is pontosan nyomon követhető volt hétfőn, ahogy a Dragon űrkapszulában elfoglalják helyüket az Ax-4 misszió legénységének tagjai – Shubhanshu Shukla pilóta, Peggy Whitson parancsnok, Sławosz Uznański-Wiśniewski és Kapu Tibor kutatóűrhajósok. Minden a tervek szerint haladt: 13 óra után váltak le az ISS-ről (Nemzetközi Űrállomás), és az űrrepülés történetében először Kalifornia partjai közelében Csendes-óceánba érkeznek meg kedden, a landolás pontos időpontja egyelőre még nem ismert.

Kapu Tibor (bal szélen) az az Ax-4 misszió legénységének tagja ismét elfoglalják helyüket az űrkapszulában és visszaindulnak a Földre

Fotó: Imagery Courtesy of Axiom Space

Mint korábban a The Week cikke alapján részletesen beszámoltunk róla, a Föld körüli pályáról letérés körülbelül 350 kilométeres magasságban történik a Föld felett, majd 120 kilométeres magasságban a kapszula elkezd belépni a Föld légkörébe. Ez extrém súrlódást hoz létre, a kapszula külső felületét csaknem 1900–2200 Celsius fokra hevíti fel. A kapszula kabinját egy hőpajzs védi, az űrhajósoknak pedig meg kell birkózniuk az erős G-terheléssel. Az űrhajó körül képződő forró plazma miatt átmenetileg kommunikáció is megszakadhat – magyarázta Girish Linganna űrszakértő a The Week-nek. Kifejtette: ahogy a légkör sűrűbbé válik, a jármű magától is lassul, előbb két kisebb fékernyő segít stabilizálni és tovább lassítani a kapszulát, majd négy főernyő csökkenti tovább a sebességét, ezzel biztosítva a biztonságos megérkezést és a vízre szállást.

Kapu Tibor és társai lebegnek majd a Csendes-óceán felszínén

Az űrszakértő elmagyarázta azt is, az űrkapszulát úgy tervezték, hogy a víz felszínén lebegjen, így a SpaceX mentőcsapata gyorsan elérheti a négyfős legénységet.

Girish Linganna űrszakértő szerint a mentőcsapat kis csónakokkal érkezik majd az űrkapszulához, és először azt ellenőrzik, hogy nem szivárog-e az üzemanyag, illetve nincs-e egyéb veszély. Amennyiben mindent a legnagyobb rendben találnak, csak ezt követően nyitják ki a zsilipet, és segítenek az asztronautáknak – kiszállni.

Mivel a legénység több mint két hetet töltött mikrogravitációban, izmaiknak időre lesz szükségük az alkalmazkodáshoz. A terhelés elkerülése érdekében hordágyon szállíthatják őket.