Közeleg a várva várt pillanat: útban a Földre a nyíregyházi Kapu Tibor! – kövesse folyamatosan a szon.hu-n!

10.00 – A miniszterelnök is üzent Kapu Tibornak

Négy és fél évtizeddel azután, hogy a gyulaházi származású Farkas Bertalan a világűrben járt, ismét egy szabolcsi fiatalember jutott el az űrbe. A nyíregyházi Kapu Tibor június 25-én, magyar idő szerint 8 óra 31 perckor a floridai Kennedy Űrközpontból az Axiom–4 nemzetközi kereskedelmi űrmisszió tagjaként indult el a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) : ő volt a 636. űrhajós, aki az ISS fedélzetére lépett. Társai az amerikai Peggy Whitson, az indiai Shubhanshu Shukla és a lengyel Slawosz Uznanski-Wisniewski voltak.

Kapu Tibor volt a 636. űrhajós, aki az ISS fedélzetére lépett

Fotó: Kapu Tibor Facebook-oldala

Kapu Tibor többször is élőben jelentkezett

A sikeres felbocsátás után 28 órával sikeresen dokkoltak, majd a kötelező ellenőrzések után űrhajósok átlebegtek a Nemzetközi Űrállomás fedélzetére. Kapu Tibor nyíregyházi kutatóűrhajós a megérkezés után azt üzente: „Szeretném megmutatni azt, hogy még egy ilyen kis nemzetnek is sikerülhet egy ekkora hatalmas dolgot végrehajtania. Én vallom azt, hogy kis nemzetek tudnak a legnagyobbat álmodni.” Pár nappal később Orbán Viktor miniszterelnök telefonon beszélt a másodi magyar űrhajóssal, a kormányfő később egy videót is megosztott a közösségi oldalán, amelyhez azt írta: „Mindenki Kapu Tibor szeretne lenni!” Kapu Tibor többször is élőben jelentkezett be az űrállomásról. Az egyik alkalommal látványos kísérletet is bemutatott: vízgömböket lebegtetett az űrállomáson, érzékeltetve, hogyan viselkedik a folyadék mikrogravitációban. Egy másik alkalommal kérdezz-feleleket tartottak: dr. Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos moderálta a rendhagyó programot, amely során diákok tehettek fel kérdéseket az űrhajósnak, aki minden felvetésre válaszolt. Szó esett a kristálytanról, a kémia és az űrkutatás kapcsolatáról, arról, hány állat járt már az űrállomáson, de arra is válaszolt, hogyan hat a súlytalanság a szervezetre. Pár nappal ezelőtt újságírói kérdésekre is válaszolt: kollégáink többek között arról faggatták, mi jelentette a felbocsátás és az ISS-re utazás során a legnagyobb kihívást, milyen feladatokat lát el a Nemzetközi Űrállomáson. Kapu Tibor közel harminc kísérletet végzett el a világűrben: a kutatások és kísérletek kiterjednek az ízületek, a véráramlás, az őssejtek, a daganatos sejtek és a sugárzás hatásainak vizsgálatára is.

